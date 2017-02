Hétköznapi játékaink

Egyik ilyen a „Legyen Ön is milliomos”. Holott a koreográfiája mindvégig ugyanaz volt s könnyen beleszaladhatott volna az unalom pocsolyájába, ha a műsorvezető nem árkol neki patakfutású medret. Vágó István azt tette. Annyira a maga fazonja volt az esti szertartás, hogy a néző eleve vele védjegyezte a vonzó hacacárét. Persze lehetett nyerni is, a felkészültebbek, vagy – így pontosabb – a szerencsésebbek bukszájukba tudtak kapargatni némi „aprópénzt”. Ami a játékosnak amúgy summa volt, csak hát a mi pénznemünkben számolva az erre szánt kínálattal nem igen ihlettük volna a „gettó milliomos” forgatókönyvét. De ennek nem is volt jelentősége. A népszerűség másban rejlett. Magában a játékmesterben. Az ugyanis egyedi volt. Meg volt fűszerezve valami sajátos humorral garanciájaként a folytatás meg-megújuló sikerének. Egy mozzanata például megmaradt az emlékezetemben. Ha egy percre visszaidézhetem a szituációt voltak olyan pillanatai az adásmenetnek, amikor a versenyző a gondolkodás csendjébe burkolózva törhette a csürhejárást. Magyarán abban igyekezett önmagával egyezségre jutni, hogy melyik betűre tegye a felkiáltójelet. Ára, bére vagy a többire. S ebben szabad keze volt, nem szabatott meg a türelmi idő. Egyik-másik élt is vele elképesztően. Ilyenkor mi a teendője a spilermeiszternek? Ötleteket ad a döntéshez, s próbálja némi noszogatással a végcélhoz segíteni a pácienst. Volt azonban egy öszvértermészetű, aki nem és nem. Lecövekelte magát és se kérés, se könyörgés nem használt. Erre Vágó a helyzet iróniájához szabva vérmérsékletét emigyen összegezte a képtelenséget: bizony Isten, tökön szúrom magamat! A kifakadásra még csak fel sem szisszent a publikum, sőt kirobbanó röhejjel honorálta a szabadszájúságot. Mindez persze már a múlté, jelenünk egészen más vígjátékoknak tapsol. A „Maradj talpon!” mindenképpen vezető helyet vívott ki magának ebben a műfajban. S szintén a műsorvezető jóvoltából. Gundel Takács Gábor immár jócskán benne van nem egyként tartja fejben mindazokat az információkat, amelyekkel olykor a játékosokat is meglepi, ám mégis mindezt úgy tudja előadni, mintha kiről-kiről saját értesüléssel rendelkezne. Ennek a kvízműsornak többek közt ez a szellemes hozadéka. Gundel Takács bármelyik jelentkezővel azonnal megtalálja a közös hangot. Úgy kérdez, hogy azzal már mindenkiben feloldja a szorongást, s a produkció azonnal adja azt a hozadékot, amelyik a nézőt újból és újból elismerésre készteti. Ebből következik, hogy egyetlen vesztes sem távozik rossz érzéssel, mert tudja, hogy a föld nem szégyenében nyílik meg alatta. S ezek a párperces eszmecserék mintha amolyan mini szociográfiai helyzetjelentések lennének arról tájékoztatván, hogy napjainkban milyen gazdag változatai vannak női vagy férfi minőségben. S emellett lenyűgöző a kérdésekben megmutatkozó nyelvi gazdagság is. Mert mindegyik változat úgyszólván poénra van kérdőjelezve s ez a mögöttes igény épp úgy demonstrálja, mint a megfejtések lehetséges esélyét. Igaz van, aki nyer, van aki nem, de a tanulság már önmaga a jutalom. Meg egy kicsit annak a pátosznak visszasuhintó ostorcsípése, ami az idő múlásából fonja sajátos értékrendjét. A fiatal húsz-harminc közötti delikvensnek a véletlen Brigitte Bardot nevét adta felfejtendő kérdésként. Elvérzett. Hogy, hogy? – így a rákérdező csodálkozás, mire az őszinte válasz: sose hallottam róla. Hát igen, sóhajtottam a latinokkal: Sic transit, gloria mundi! Vagyis: Így múlik el a világ dicsősége. Még a művészetekben is – gondoltam tovább, hát még akkor az olyan napjainkban minden mást kiszorító csetepatékban, mint a közéleti teátrum, ahol a politikai kabaré mindenkinek esélyt kínál az álmodott öröklétre. Itt minden csatorna saját igényeihez keresi a szereplőket. És meg is találja. Ki hetykén, ki magabiztosan, mások fölényük dölyfébe burkolózva ülnek a kamerák elé, és csepülik képzeletbeli ellenfelüket, mintha útközben nyelték volna le a bölcsek kövét. Szeretem ezt a fajta játékformát is. A stílus, az ami lehengerel. Kopár és lecsupaszított szitoközöneik nem igen bővelkednek retorikai fordulatokban, de hát ez a krédójuk: szóból ért a magyarember! Tehát hazug, korrupt, csaló, piszkosrabló banda. Oda-vissza. El is szoktam volt tűnődni: ezek komolyan gondolják vagy csak nekünk játsszák meg magukat?

– Boda István –

