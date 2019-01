Hétköznapi dolgok, amiért akár fizetést is kaphatsz

1. Csúszdázássért

Ha felkeresel egy menő aquaparkot vagy csúszdaparkot, akkor az valószínűleg amiatt van, mert imádsz csúszni. Sokszor hotelek vagy turisztikai irodák alkalmaznak embereket arra, hogy kipróbálják a legújabb csodákat. Neked pedig csak az a dolgod, hogy kitartóan teszteld és számolj be az élményeidről. Ráadásul értékeléseket is írhatsz a csúszdákról különböző utazással foglalkozó magazinoknak.

2. Netflix-sorozatok nézéséért

Mindenki ismer legalább egy olyan embert, aki a szabadidejét a kanapén fekve sorozatok nézésével tölti. Talán lehet, hogy te is pont ilyen vagy. Ma már vannak úgynevezett Netflix taggerek, akiknek az a dolga, hogy egész nap a sorozatokat nézzék. Persze nem pusztán szórakozásból, különböző feladataik vannak: az általuk figyelt dolgok segítenek abban, hogy az oldalon az egyes sorozatok jó kategóriába kerüljenek, és megfelelő kulcsszavakkal legyenek ellátva. Ezek ugyanis megkönnyítik a kereséseket. Mindemellett ezek a munkatársak vannak megbízva azzal is, hogy figyeljenek az esetleges erőszakos vagy meztelen jelenetekre, ezáltal a korhatár-besorolásba is van beleszólásuk.

3. Bingó levezényléséért

Az amerikai kisgyerekek sokszor bingóznak, később pedig nyugdíjas korukban is remek elfoglaltságnak számít. Gyakran a templomok és közösségi házak is rendeznek bingó-esteket. Ezeknek a levezénylése pedig komoly karrier is lehet. Az ő feladatuk az, hogy a játék a szabályok szerint folyjon, és biztosítsák a nyeremények átvételét. Az idősek azonban gyakran figyelmeztethetnek rá, hogy a bingót komolyan kell venni, nem csak egy játék.

4. Rágógumi kipróbálásáért

Szeretsz rágózni? Jó hír, ugyanis vannak olyan gyártók, akik fizetnek azért, hogy kipróbáld az új termékeiket, ráadásul a visszajelzések alapján fejlesztik tovább a kínálatot. Igazán kellemes munka lehet.

5. Csokikóstolásért

Ha édesszájú vagy, ez igazi mennyország lehet számodra. A legtöbb embernek gyakran szüksége van egy kis csokira. Gondolj bele, sok helyen fizetnek is azért, hogy megkóstold őket. Természetesen nem túl egészséges túl nagy mennyiségű csokit fogyasztani, ami azt jelenti, hogy a csokikóstolók csak igazán pici darabokat kóstolnak, vagy a “mintavétel” után kiköpik az édességet. Ezen felül folyamatosan inniuk kell, valamint kekszet enniük, hogy az egyes csokik íze ne keveredjen össze.

6. Fotózásért, majd a képek eladásáért

Számos ember szeret fényképezni, néhányan pedig egy kis pénzre is szert tesznek ezáltal. Vannak olyan oldalak, amelyek megveszik az amatőr fotósok munkáit, majd feltüntetik őket a közreműködők között.

7. Azért, hogy valakinek ideiglenesen a barátja vagy hozzátartozója legyél

Rengeteg olyan magányos lélek van, aki hajlandó fizetni azért, hogy legyen egy kis társasága. Éppen ezért ma már vannak olyan cégek, ahová az emberek regisztrálhatnak, mint “barát”, mások pedig kibérelhetik őket. A “barátok” közvetlenül a bérlőjüktől kapnak pénzt azért, hogy velük töltsenek egy kis időt. Japánban ez még tovább fajult, ott már egész családokat lehet kibérelni.

8. Részt venni valaki esküvőjén, illetve más eseményeken

Sokan álmodoznak arról, hogy egyszer majd lesz egy hatalmas esküvőjük, rengeteg vendéggel, ám a résztvevők száma nagyban függ a menyasszony és a vőlegény ismerőseinek számától. Ma már azonban vannak olyan cégek, akik arra alkalmaznak embereket, hogy vendégként megjelenjenek családi eseményeken, például esküvőkön. Aki ennél többet akar, az koszorúslányokat is szerezhet így magának. De nem csak a vidám pillanatokat oszthatjuk meg ezekkel az emberekkel, hanem a szomorúakat is, hiszen temetésre is igénybe vehető ilyen szolgáltatás.

Furcsának tűnhet, de gondoljunk csak a régi falusi lakodalmakra vagy temetésekre, amelyek igazi közösségi eseménynek számítottak.

9. Bevásárlásért

Bevásárolni mindenkinek kell, de sokan túl elfoglaltak, vagy egyedül nem tudják ezt megoldani. Éppen ezért, vannak olyanok, akik még fizetnek is azért másoknak, hogy elintézzék a bevásárlást. Ez többféleképpen is működhet: felkérhet valaki, hogy elvégezd helyette, saját vállalkozás esetén te magad is felajánlhatod ezt a lehetőséget, illetve nagyobb áruházaknál már működik a házhoz szállítás is.

10. Alvásért

Ez aztán az igazi álommeló! Egy munka nem is lehet ennél könnyebb, álmodban is el tudod végezni, főleg úgy, hogy épp azért kapod a pénzt, hogy aludj. Több oka is lehet annak, hogy valaki erre alkalmaznak: tudományos kutatás, ágyak tesztelése vagy akár egy különleges művészeti show része is lehet. Olyan esetekben, ahol hosszabb ideig kell aludni, az alanyokat megkérhetik arra is, hogy vegyenek be altatót, tehát még az sem munkaköri követelmény, hogy jó alvó légy.

11. Zenehallgatásért

Sokan szeretnek a házimunka közben zenét hallgatnak, a szerencsésebbek még munka közben is. Van azonban néhány hely, ahol ezért még fizetnek is. A lényeg annyi, hogy kicsit reklámozd őket, és írj véleményt a zenéjükről.

12. Fogyásért

Vannak, akik úgy érzik, a munka túl sok idejüket elveszi, így az edzést már nem tudják bezsúfolni a teendőik közé. Azonban vannak olyan helyek, ahol épp a fogyásért kapsz pénzt. Ez lehet akár egy tanulmány része is, ahol a fogyásik folyamatot kísérik figyelemmel, vagy azt, hogy a súlycsökkenés hogyan hat az ember szervezetére.

