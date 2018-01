Hétfőtől a tenisz az úr a sportvilágban

Január 15-28. között rendezik az év első Grand Slam tornáját az Australian Opent, mely mára virradóra el is rajtolt. Két nagy név nincs ott a „rajtlistán”, hiába is keressük, a férfiaknál Andy Murray csípősérülés miatt nem vállalta a részvételt, míg a nőknél a tavalyi győztes, Serena Williams nem küzd meg az újabb címért. Harcba száll viszont a sérülésből visszatérő Novak Djokovic, és természetesen ott van a férfi mezőnyben Rafael Nadal és Roger Federer is.

– A férfi vonalban bőven benne van, hogy hasonló lesz, mint a US Open legutóbb, vagyis, hogy valaki egyértelműen nyer. De az is előfordulhat, hogy Djokovic jó formában tér vissza, és akár a három nagy név parázs csatában dönthet majd a Grand Slam-győzelemről – kezdte fejtegetését a melbourne-i tornával kapcsolatban Szabó Gábor, az Euro­sport kommentátora.

A női verseny az mindig kiélezettebb, arra azért vagány dolog lenne tippelni.”

– Könnyen előfordulhat, hogy a nőknél új Grand Slam-győztest avatunk. Lehet, hogy például Simona Halep végre meg tudja nyerni az egyik legrangosabb tornát?! – vetett fel a női ágról szólva Szabó Gábor.

Magyar esélyek

Ha már új név, ne felejtsük el, hogy mind a nőknél, mind a férfiaknál szurkolhatunk magyar indulóért.

– Fucsovics Márton rossznak nem nevezhető sorsolással lépkedhet előre, ugyanis egyre kevesebb az olyan ellenfél, aki ellen ne lenne esélye. Babos Tímea játéka eléggé kiszámíthatatlan, ráadásul nagyon nehéz ellenfelet kapott rögtön az első fordulóban. Bár róla tudni kell, hogy sokszor centerpályán egy nagy név ellen sokkal jobban teniszezik, mint egy hátsó pályán ismeretlen ellenféllel szemben – mondta el véleményét a magyarokról a szakértő.

Fucsovics az első körben moldáv ellenfelet kapott Radu Albot személyében, akit jól ismer, hiszen már háromszor sikerült legyőznie, egy vereség mellett. Babos Tímea a világranglistán tizedik helyen lévő amerikai Coco Vandeweghe ellen lép pályára. A férfiaknál leginkább, hosszú évek óta ugyanaz a három, négy név íródik fel egy-egy nagy verseny végén a trófeára, és a nőknél sem gyakori, hogy sok új teniszező odaér.

– A fiatalabbaknál már az is nagy eredmény, ha eljut valaki a negyeddöntőbe, bár ilyen azért rendre előfordul, ez most is benne van. Alapvetően a teniszt ma már szélesebb korosztály játssza. A legjobb száz versenyzőből harminc-negyven azért harminc év körüli, és ez a tendencia nyilván nem használ a fiatalabb generációnak – fogalmazta meg véleményét a szakértő a kevésbé neves, fiatal, feltörekvő teniszezőkkel kapcsolatban. Az biztos, hogy a sportvilágban most két hétig Melbourne-re figyel a világ.

HBN–PI

