Hetente harminc liter gázolajat lopott a derecskei férfi

A Berettyóújfalui Járási Ügyészség a nagyobb értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette miatt indult büntetőeljárást felfüggesztette, és az ügyet közvetítői eljárásra utalta azzal a gyanúsítottal szemben, aki a munkahelyén több mint egy éven keresztül heti rendszerességgel lopta az üzemanyagot.

A gyanúsított huzamosabb ideje dolgozott egy derecskei kft-nél gépkocsivezetőként.

A munkáltatónál kialakult gyakorlat szerint a gépkocsivezetők az általuk használt gépkocsikat üzemanyagkártyával tankolták meg. A gyanúsított a részére kiadott üzemanyagkártyával 2016. január 1. és 2017. május 22. napja közötti időben hetente három alkalommal tankolt gázolajat különböző töltőállomásokon. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség közlése szerint ezen időszakban nemcsak a gépkocsi üzemanyagtartályába, hanem részben rendszeres haszonszerzésre törekedve, egy tíz literes műanyag kannába is töltött üzemanyagot, és azt a saját gépkocsijában használta fel.

A főügyészség tájékoztatása szerint a derecskei férfi több mint kétezer liter üzemanyagot vásárolt a munkáltatója tudta és engedélye nélkül, amellyel közel 750 ezer forint kárt okozott a sértettnek, amely nem térült meg.

A büntetlen előéletű, bűnösségre is kiterjedő, feltáró jellegű beismerő vallomást tett gyanúsított lehetőséget kapott a bírói út elkerülésére, a nyomozás során ő is és a sértett munkáltató is hozzájárult a közvetítői eljárás lefolytatásához, amelyben a derecskei férfinek lehetősége nyílik a jóvátételre, a bűncselekménnyel okozott kár teljes megtérítésére.

Amennyiben a felfüggesztés hat hónapos időtartama eredményesen eltelik, a Berettyóújfalui Járási Ügyészség a gyanúsított ellen indított eljárást meg fogja szüntetni.

– Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség –

Orgazdaság miatt emeltek vádat egy út szélén vásárló pocsaji férfi ellen Debrecen - A vádirat szerint az út szélén megállva vásárolt értékes, ám lopott traktor alkatrészeket és öntőmintákat egy pocsaji férfi. A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség ellene nagyobb értékre elkövetett orgazdaság bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Debreceni Járásbíróságra. Az eset 201... Tovább a cikkhez

Babakocsis anyuka elsodrásával vádolnak egy komádi sofőrt Debrecen, Komádi - A vádirat szerint a férfi elsodort egy csecsemőjét babakocsiban toló édesanyát, majd megállás nélkül elhajtott a baleset helyszínéről. A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette miatt nyújtott be... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA