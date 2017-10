Herpergel Róbertet is elindítja a Jobbik

Kőszeghy Ábel debreceni frakcióvezető mutatta be csütörtökön a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltjét. Herpergel Róbert a Hajdú-Bihar megyei 1. számú választókerület jelöltjeként méreti meg magát jövő tavasszal a választásokon.

Herpergel 2014 ősze óta önkormányzati képviselő. Ő maga kiemelten fontos témaként említette az egészségügyet; mint saját tapasztalatait emlegetve megjegyezte, a klinikai ambuláns szakrendeléseken várakozással eltöltött órai számát immár napokra lehet váltani.

– A képalkotó vizsgálatokra sorban állók még sokkal rosszabb helyzetben vannak, mivel ott a listák minimum 2-4 hónap hosszúságúak, és akkor még nem is beszéltem a műtéti várólistákról – sorolta a képviselőjelölt, hozzátéve: mindezt tetézi az orvosok és a képzett kórházi személyzet elvándorlása. Emlékeztetett rá, hogy az utóbbi években többször nyújtott be a Klinikával kapcsolatban módosító indítványokat az országos költségvetéshez, a Jobbik parlamenti képviselői segítségével. Mint fogalmazott, kezdeményezéseit sajnos rendre leszavazta a többség, de nem mondott le róla, hogy plusz forrásokat szerezzen a debreceni egészségügyi intézményeknek. Ezért a jövő évi költségvetéshez is benyújtja majd módosító indítványait.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA