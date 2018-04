Herpergel Róbert: ennél többre számítottunk

– Az eredményekből az látszik, hogy vidéken nagyon erős a Fidesz, a Jobbik a jelek szerint Dunaújvárosban szerez egyéni mandátumot. Ennél többre számítottunk, ugyanis a hódmezővásárhelyi időközi-polgármester választás és a mostani magas részvételi arány adott egy olyan reményt számunkra, hogy tényleg lehet változtatni a dolgokon. Bíztunk benne, hogy azok az új szavazók, akik most beléptek a választási kampányba, illetve a passzív és az eddig a „nem tudom” táborba tartozók az ellenzéki térfélre fognak szavazni, de a számok azt mutatják, hogy ez nem valósult meg. Saját körzetemben Gurmai Zita szereplése nem lepett meg, mert négy éve is hasonló adatokat hozott az MSZP jelöltje az országos választáson, de egy év múlva az önkormányzati választáson remélem, hogy nem fogják hozni ezeket a szavazatokat. Arra számítottam, hogy ennél jobb eredményt tudok elérni a kerületemben, de most ennyi jött össze. Abban bízom a Jobbik számára minél több listás szavazatot tudok hozni – fogalmazott Herpergel Róbert.

Választás 2018 - 88,57 százalékos feldolgozottság - Országos listás összesítés Budapest - Az országos listákra leadott szavazatok 88,57 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő. 1. FIDESZ-KDNP (48,76 százalék, 2 178 848 szavazat) 2. JOBBIK (19,74 százalék, 881 942 szavazat) 3. MSZP-PÁRBESZÉD (12,19 százalék, 544 654 szavazat) 4.

Választás 2018 - Egyéni részeredmény - OEVK - Győr, Hajdú, Heves Budapest - Az országosan leadott szavazatok 69,14 százalékának összesítése után az egyéni választókerületi eredmények a következők a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. Győr-Moson-Sopron megye 1. választókerület - Győr (52,24 százalékos feldolgozottság) 1. Simon Róbert Balázs (FIDESZ-KDN...

Választás 2018 - Orbán: sorsdöntő győzelmet arattunk Budapest - Magyarország nagy győzelmet aratott, "sorsdöntő győzelmet arattunk" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap éjjel a kormánypártok budapesti eredményváró központja, a Bálna előtt a Fidesz-KDNP győzelmét hozó parlamenti választás után. "Győztünk!" - ezzel kezdte beszédét az ...

