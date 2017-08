Herczeg: „van még hová fejlődnünk”

Nyugodtan kijelenthető, hogy elkapta a fonalat a Loki az OTP Bank Ligában, az utolsó két forduló legalábbis ezt mutatja, hiszen a hajdúságiak a Vasast verték hazai pályán, majd a múlt hét szombaton 3-1-re nyertek a bajnok Budapest Honvéd stadionjában. Ezzel a két sikerrel elmozdult a kieső helyről a csapat és némileg nyugodtabban készülhet a válogatott mérkőzései miatt elrendelt bajnoki szünetben.

A DVSC mestere, Herczeg András boldogan idézte fel a hétvége eseményeit a Naplónak.

Nehéz ellenük

– A Honvéd ellen azért nehéz játszani, mert arról a csapatról beszélünk, amely a legtöbbször változtatja meg a játékrendszerét egy mérkőzésen belül – árulta el a tréner. – Így volt ez a szombati találkozón is, erre próbáltunk felkészülni, és megfelelően reagálni. A játékosok minden dicséretet megérdemelnek, mert jól alkalmazkodtak ezekhez a szituációkhoz. Ráadásul a kispestieknek sok magas, jó fizikai adottságokkal rendelkező labdarúgójuk van, emiatt sokat ívelték fel a labdát és sok test-test elleni párharc volt a meccs során. A végén azért is cseréltük be Mészáros Norbit és Tabakovicot is, hogy egy kicsit magasítsuk a csapatot. Utóbbi játékos abban is jó, hogy elöl jól megtartja a játékszert, erre szükség is volt, mert a Honvéd abban a periódusban nyomás alá helyezte a kapunkat – fogalmazott Herczeg.

A Lokinak korábban azzal volt gondja, hogy kevés gólt lőtt, most pedig két mérkőzésen hétszer is betalált. – Igen, jó lenne, ha mindig így sikerülne – mosolyodott el a szakember. – Mindenki nagyon boldog volt a lefújás után, hiszen mégiscsak a bajnokhoz és a listavezetőhöz látogattunk.

Örülök, hogy a gárda kellemes meglepetést szerzett a szurkolóinknak. Azonban nagyon fontos, hogy a földön maradjunk, és mindenki továbbra is szerényen és alázattal tegye a dolgát”

– mondta Herczeg András.

Most megindult a szekér, de miben kell még javulnia az együttesnek? – Van még hová fejlődnünk. Az első félidőben előfordult, hogy túl nagy területet hagytunk az ellenfélnek. Mindenben javulnunk kell még, például a védekezésben, a játékunk felépítésében és a támadásokban is, valamint a passzaink pontosságát is szeretnénk növelni – nyilatkozta Herczeg András.

A Loki következő bajnoki mérkőzésére szeptember 10-én 18 órakor kerül sor a Nagyerdei Stadionban, az ellenfél a Diósgyőr lesz.

