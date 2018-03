Herczeg: maguk alatt voltak a játékosok, a fejeket is rendbe kellett rakni

A DVSC Szombathelyen lép pályára szombat este 19.30-tól az OTP Bank Ligában. Nehéz megmérettetés vár a Lokira, hisz a Haladás komoly eredményeket ért el hazai pályán az elmúlt mérkőzésein.

A klub vezetőedzője, Herczeg András a DVSC hivatalos honlapjának elmondta, a szünetben fontos volt, hogy a csapat fejben is foglalkozzon a különböző játékhelyzetekkel.

– Nem pihentünk a két hét alatt, sok elméleti foglalkozás, beszélgetés szerepelt a programban, illetve a kondicionális munkára is nagy hangsúlyt fektettünk – nyilatkozta Herczeg András a dvsc.hu-nak. – Fontos volt, hogy a fejeket is rendbe rakjuk, hisz maguk alatt voltak a játékosok. Érthető, hisz rossz sorozatban vagyunk. Azt gondolom, a szünet sok mindenre gyógyír volt. Szükségünk lenne most már a győzelemre is, de nem lesz könnyű három pontot szerezni a hétvégén, hisz a Haladás nagyon komoly eredményeket ért el hazai pályán, legyőzte a Ferencvárost, a Videotont és legutóbb a Vasast is.

