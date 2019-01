Helytállással, összefogással az úton

Ferenc pápa Bukarest mellett Jászvásárra, a görögkatolikusok szellemi központjába, Balázsfalvára és a csíksomlyói Mária-kegyhelyre is ellátogat, a hegynyeregben június 1-jén tart szabadtéri szentmisét. Erről kérdezte a Bihari Napló Böcskei László váradi megyés püspököt.

– A Szentatya látogatása benne volt a levegőben, hiszen az elmúlt hónapokban sokszor volt erről szó. A tavalyi ad limina látogatás után téma volt, és mindenki várta, hogy mikor születik meg a döntés arról, hogy eljön a Szentatya Romániába is, illetve megszervezik a látogatását. Éppen húsz évvel ezelőtt Bukarestbe utazott II. János Pál pápa, és íme most, a hivatalos bejelentés alapján Ferenc pápa látogatása nemcsak a fővárosra fog szorítkozni, hanem a programban szerepel majd Balázsfalva, Jászvásár, illetve a sokunk által várt és remélt Csíksomlyó is. Azt hiszem, ez jelzés arra, hogy Ferenc pápa nemcsak a beszédeiben emlegeti sokszor, hogy nekünk, hívőknek ott kell lennünk, ahol az élet és az események zajlanak: ő maga is ezt próbálja megvalósítani. A katolikus közösség is sokszínű, hiszen léteznek római és görögkatolikusok is, de különböző nyelvi csoportok is léteznek, más-más régiók és hagyományok, különböző történelmi múlttal rendelkező egyházmegyék. Ferenc pápa megkeresi, közeledik feléjük azért, hogy jobban megismerje őket, illetve jobban belelásson a helyi egyházközségek életébe. Balázsfalva görögkatolikus szempontból fontos és kiemelkedő hely, ha pedig a római katolikus egyházat és annak évezredes történelmét nézzük, akkor Csíksomlyó ennek kiemelkedő helye és pontja – nyilatkozta a Bihari Naplónak Böcskei László váradi megyés püspök.

Helytállással

– Amikor magamban igyekszem átgondolni, hogy miként is próbáljunk megközelíteni, illetve hogyan próbáljunk meg értelmezni a 21. században egy pápai vizitet, akkor néhány fogalom megerősödött bennem. Az egyik a helytállás. Gondolhatunk arra, hogy az elmúlt időkben a híveink nagy része – és nemcsak a világi hívőkre gondolunk, hanem az egyháziakra is – kitartott és kiállt a hite mellett. Nemcsak a régi rendszerben, amikor sokan meg is szenvedtek ezért, hanem az elmúlt egy-két évtizedben is. A változó és alakuló világban meg kellett erősödni azért, hogy az ember megmaradjon ősei hitében, megmaradjon hűségében az egyház és Róma iránt. A pápa eljövetele úgy is értelmezhető, mint személyes elismerés és bátorítás egyben: nem kell ezt az utat feladni, és továbbra is az elődöknek a példájából tanulva tudjunk a hitünk mellett megmaradni és egyházunkat tovább építeni.

Kiállással

A másik gondolat, ami a helytállás mellett megfogalmazódott bennem, az a kiállás, ami egyben feladatot is jelent. Személyes tapasztalatból tudom, hogy minden látogatás vagy találkozás a Szentatyával, ami eddig mindig Rómában történt, számomra megerősödést jelentett. Egységben lenni a római pápával és osztozni ebben a küldetésben, ahhoz az egyházhoz tartozni, amelynek ő a vezetője mint Krisztus földi helytartója és mint Szent Péter utódja, Róma püspöke. Ez a közelség mindig felemelő érzés, ami fokozódik azáltal, hogy a pápa eljön hozzánk, megkeres minket. Azt hiszem, hogy azoknak, akik követik a Szentatya tevékenységét, életét, tanítását (ez manapság nem kerül nagy erőfeszítésbe, hiszen a médián keresztül nyomon követhető), őt a közelükben látni nagy kegyelem és ösztönzés arra, hogy még nagyobb odafigyeléssel és erőfeszítéssel próbáljuk megőrizni értékeinket, hitünket, hűségünket az egyházunk iránt. Tehát elismerés, kiállás és helytállás, de ugyanakkor biztatás is a további kitartásra.

Összefogással

– Emellett van egy másik gondolatkör is, ami nagyon aktuális számunkra, mert ennek a pápalátogatásnak nem kizárólag pasztorális vonatkozása van. A Szentatya nemcsak a saját híveihez szokott menni, amikor meglátogat egy országot. Mindig kapcsolatba lép azzal a közösséggel, melynek része a katolikus egyház. Látogatása társadalmunknak is szól, Romániában, Erdélyben, gondolok itt mindarra a sok feszültségre és arra a sok-sok kihívásra, melyek kikezdik és megpróbálják az életünket. A bíboros úr, konferenciánk elnöke üzenetében szépen kifejtette: reméljük, hogy ez a látogatás ihlet majd bennünket arra, hogy összefogjunk és próbáljunk eltekinteni attól, ami elválaszt vagy eltávolít egymástól, így találjuk meg azokat a pontokat, melyekben együtt tudunk tenni valamit ezért a világért, egyházunkért, a társadalomért általában. Fogjunk össze, és így próbáljunk meg tovább haladni. Ez mindenkire vonatkozhat, és nagyon remélem, hogy a pápalátogatást ebben a szellemiségben fogjuk tudni előkészíteni és fogadni mi, akik itt élünk akár Erdélyben, akár a Partiumban, akár a fővárosban vagy az ország többi részében – fejtette ki a megyés püspök.

Út és meghívás

– A pápalátogatás véleményem szerint egy út, meghívás arra, hogy próbáljuk felfedezni, meglátni és megragadni a lehetőségeket azzal a céllal, hogy közösen építsünk és tegyük a jót azért, hogy a mi életünk és környezetünk jobb és elviselhetőbb legyen. Ennek nemcsak katolikus, hanem ökumenikus vonatkozása is van, de vonatkozhat akár a politikumra is. A Szentatyának mindig van üzenete ilyen irányba is, figyelmeztet mindenkinek a felelősségére és arra, hogy nem szabad az emberi méltósággal játszani. Meg kell próbálni megmaradni Isten tervében, és építeni azt a közös házat itt, a Földön, ami a jövőnket biztosítja. Van egy másik kérdés is, a „hogyan addig”, hiszen még dolgoznak a pápalátogatás programján. Addig is nekünk, hívőknek az az egyik fontos feladatunk, hogy imádkozzunk, a Jóistentől kérjük az erőt, hogy meg tudjunk felelni egy ilyen lehetőségnek, kihívásnak, és mi is valamiféleképpen hozzájáruljunk ahhoz, hogy ez a látogatás eredményes és gyümölcsöző legyen mindenki számára. Arra buzdítok tehát mindenkit, hogy próbáljunk bizalommal tekinteni erre a rendkívüli alkalomra, és ahogy a Szentatyától gyakran látjuk, legyünk mi is úttörők. Merjünk egymáshoz közeledni, és akkor biztos, hogy nem vész el az a sok lehetőség, mely adva van a mai ember számára is, hogy egy nyugodt és méltó világot alakítson magának és az utókor számára is – hangsúlyozta Böcskei László.

