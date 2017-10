Helyi népszavazás dönthet vasárnap az újfalui börtönkórházról

A helyieket és a bihari térség lakóinak egy részét is hónapok óta foglalkoztató kérdésre adhat választ az a referendum, melyet négy fideszes önkormányzati képviselő kezdeményezett még nyár elején. Tették ezt azután, hogy fellángolt a vita a képviselő-testület május 25-én hozott határozata nyomán, melyben ingyen átengedett egy 8200 négyzetméteres területet a fogvatartottak egészségügyi ellátóközpontja, köznapi elnevezéssel börtönkórház felépítéséhez a Gróf Tisza István Kórház mellett. A helyi népszavazás iránti kérelmüket a választási bizottság befogadta, és október 8-ra, azaz most vasárnapra írta ki a választást.

Az igennel tagadnak és fordítva

A voksolás érdekessége, hogy a kvótanépszavazáshoz hasonlóan itt is annak kell igent ikszelnie, aki nem ért egyet a testület döntésével, azaz szeretné, ha az visszavonná a börtönkórház létesítéséhez szükséges terület átadásáról szóló határozatát. Értelemszerűen a határozattal egyetértőknek pedig a „nem” szó fölötti karikát kell bejelölniük a szavazólapon. A voksokat a más választásokra korábban kijelölt 17 szavazó helyiségben reggel 6 órától este 7 óráig lehet leadni.

Abban mindkét tábor egyet ért, hogy a vasárnapi népszavazás nemcsak a városban élőket, hanem az egész bihari térséget érinti. Ám arról eltérő a véleményük, hogy áldás vagy átok lenne egy ilyen létesítmény a városnak. Mielőtt a kérdés az urnáknál eldőlne, megkérdeztük a két tábor képviselőit.

Féloldalasan

Az ellenzők sorában kezdetektől ott található a Jobbik országgyűlési képviselője, Kulcsár Gergely, aki a legújabb fejleményekről beszámolva elmondta, csütörtökön a Tiltakozunk a berettyóújfalui börtönkórház ellen néven szerveződött Facebook-csoport tartott fórumot a Nadányi Művelődési Központban.

Szántai László független önkormányzati képviselővel kiegészülve ugyan vitázni szerettek volna Muraközi István polgármesterrel, illetve testvérével, dr. Muraközi Zoltánnal, a helyi kórház főigazgatójával és a térség fideszes parlamenti képviselőjével, Vitányi Istvánnal, de az ő székük üres maradt a teremben. Így jobb híján a moderátor képviselte érveiket, melyekkel a legalább százfőnyi hallgatóság nagyobb része – a jobbikos politikus szerint – nem értett egyet. Inkább a tervet elutasító, dr. Zákány Zsolt, a Gróf Tisza István Kórház szülész-nőgyásza pártján álltak. Az osztályvezető főorvos szerint ugyanis téves az a feltevés, hogy a börtönkórház 150-200 új munkahelyet teremt, mert az oda szükséges beosztásokba valószínűleg alig találnak majd megfelelő képesítésű helyi munkaerőt. Emellett tart attól is, hogy a jobb körülményeket és jövedelmet ígérő új létesítmény elszívja kórházuktól a felkészült orvosokat, emiatt a civil lakosság ellátására nem marad megfelelő számú szakember. Kulcsár Gergely szerint az is csak „mézes madzag”, hogy a kórház az új feladatellátás miatt kap jobb, korszerűbb berendezéséket, mert az állam kötelessége lenne anélkül is megadni azokat.

Teljesen elkülönítve

Megkeresésünkre Muraközi István polgármester azzal kezdte mondanivalóját, hogy a normális hangnemű vitától sosem zárkózik el, de amit az utóbbi időben a különböző fórumokon a hozzászólóktól kapott, az túl megy mindenen. Ettől függetlenül nem emiatt maradtak távol a csütörtöki rendezvénytől, hanem mindhármójuknak lekötött programjuk volt, mire megkapták az értesítést. Az ott elhangzottakkal kapcsolatban az a véleménye, hogy igenis több mint száz ember kaphat munkát, hiszen a Tökölön megszüntetett börtönkórházból nem ide akarnak majd jönni az orvosok, hiszen sok helyen várnák még őket tárt karokkal. Ápolónak és egyéb kiszolgáló személyzetnek pedig a városból is jelentkezhetnek a munkát keresők.

Cáfolta Zákány doktor azon érvét is, hogy a kezelésre vitt rabok vegyülhetnek a civil betegekkel. Mivel a vitát kiváltó épület amolyan elfekvőnek tekinthető, az orvosi ellátás pedig a jelenlegi, de korszerűsített intézményben fog történni, a sürgősségi osztályon kívül a civil betegek alig találkozhatnak az elítéltekkel. Ők ugyanis minden órájukat ott töltik, ezért a kezelésük akkor is végezhető, amikor a civileké már befejeződött.

Komádiból úgyis mennek majd rabok

Megemlített még egy fontos érvet, ami a 220 személyes, ötmilliárd forintból épülő börtönkórház mellett szól: a majdani komádi börtönből is valószínűleg a jelenlegi kórházba viszik kezelésre a rabokat börtönkórház híján. A rokoni látogatás okozta félelmekre pedig azzal válaszolt, hogy egy hónapban hétköznapon mindössze kétszer egy óra adott erre, így nem várható tömeges megjelenés a rokonoktól, akik amúgy is egy teljesen izolált épületbe érkezhetnének a 42-es főút felőli bejáraton. A polgármester újra hangsúlyozta, a jelenlegi kórház fejlődését nagyban elősegítené az új létesítmény, és ezzel a térség 80 ezres lakosságának is javulna az ellátási színvonala.

Amennyiben érvényes voksoláson az igenek győznének, úgy a testület eláll a börtön megépítésétől, ha ez érvénytelen szavazással párosulna, az ellenzők további tiltakozással szeretnék jobb belátásra bírni az önkormányzatot – tudtuk meg a két féltől.

– Égerházi Péter –

