Helyi ízek, helyi hangok a főtéren

Az események azonban már pénteken elkezdődtek, mégpedig egy előadással, amely a régészeti feltárások eredményeit ismertette. Este a Svejk, a derék katona című előadást láthatta a közönség a főtéren a nyári színházi esten. A pénteki eseményeket a Soul Bandits Akusztikus koncertje zárta.

Több ezer ember

A szombati programsorozat nemcsak a város, hanem a térség kulturális és tradicionális értékeit is felvonultatta. A Járásunk Ízei Főzőverseny résztvevői már reggeltől serénykedtek a főtér körüli területen. Délelőtt a folklórcsoportok mutatták be produkcióikat. Ezzel párhuzamosan a gyermekeket várták érdekes programok. Soltész Rezső ezúttal nótákkal, mulatósokkal szórakoztatta a nagyszámú közönséget. A kora délután ismét a legkisebbeké volt; Tompeti és Barátai mosolyogtatták meg a gyermekeket. A délután fénypontja a helyi Szivárvány Néptáncegyüttes műsora volt. Az esti programok a polgármesteri köszöntő után kezdődtek. Ez Is zenekar, a By The Way együttes, a Good Company és Péter Szabó Szilvia koncertje után a Retroleum utcabáljával zárult a városnap derecske központjában. Az utolsó két programon több ezer ember vett már részt.

Kísérő eseményként Pinczés István, a Japán Császárság kormánya által „Felkelő Nap Arany és Ezüst Sugarainak rendje”-címmel kitüntetett rendező nyitotta meg a Japán színház a Déli-sarkon című fotókiállítást a művelődési központ kiállítótermében.

