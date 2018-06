Helyi beszállítók alapanyagait is feldolgozzák

Az egykori szövetkezeti savanyító üzemből mára a világ számos országába szállító korszerű gyümölcs- és zöldségkonzerveket előállító feldolgozóüzem létesült.

Tíz éve az akkori részvénytársaság tulajdonában lévő konzervüzem többségi tulajdonát a lengyel Rolnik Spolka Jawna szakmai befektetőcég szerezte meg, és bevezette a minőségirányítást és élelmiszerbiztonságot magába foglaló integrált irányítási rendszert. Célként jó minőségű, megfizethető árú termékkör gyártását határozta el.

Automatizálás helyett

Az üzem sokat áldozott a műszaki fejlesztésre, különböző rendszereket vezetett be, és ezek lehetővé tették, hogy Izraeltől az Egyesült Államokig szállíthassák termékeiket, illetve, hogy az összes nagy áruházlánc beszállítói lehessenek. Mint Miroslaw Nowak igazgatósági tag, kereskedelmi vezető és Leiszt Antal cégvezető megfogalmazta, az évek során a gyártás és tartósítás, hőkezelés technológiáját nem változtatták, termékeiket tartósítószer felhasználása nélkül gyártják. Ennek az iparágnak – és itt Földesen is – jellemzője a kézimunkaerő.

A magozást gépsor végzi | Fotó: Péter Imre

Az újabb technológiák beszerzése beruházásigényes, ezért, hogy a nagy versenyben fennmaradjanak, az arany középutat választották. Magas létszámot tartanak foglalkoztatásban, de technológiai fejlesztésekre is áldoznak. Nagyon várják egy korábban benyújtott, nagy értékű fejlesztési célú pályázatuk kedvező elbírálását is, amely elnyerésével tovább tudnák javítani versenyképességüket.

Meggy, uborka és paprika

Ötödik éve legnagyobb volumenű termékük a magozott meggy, melyből 1500 tonnát gyártanak. Uborka- és paprikafeldolgozásuk is eléri a 2 ezer tonnát. Dobozos, de főleg üveges kiszerelésű termékeik nyolcvan százaléka exportra kerül. Belföldre nagy kiszerelésben is szállítanak. Termékeiket az anyacég saját kamionparkja szállítja el a 3 ezer 200 négyzetméteres raktárukból. E raktár melletti épületben egész évben folynak a címkézési és csomagolási munkák. Termékeiket a nagyobb áruházak saját címkékkel is forgalmazzák. Mint a vezetők elmondták, a termelés alapanyagait biztos felvásárlási hátterük adja.

Bőven érkezik a meggy a feldolgozásra | Fotó: Péter Imre

Szerződéses kapcsolatuk révén Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, de Hajdú-Biharból is jelentős beszállítókkal rendelkeznek.

Az alapanyag sem egyforma

A három műszakban termelő üzemet a magát ízig-vérig konzervesnek valló Lucziné Nagy Hajnalka öt éve vezeti. Jól hasznosítja korábbi minőség irányító vezetői tapasztalatait, illetve, hogy egykor a Debreceni Irinyi élelmiszeripari középiskolában e szakmát oktathatta. Mint oly sok területen, itt is hiány van a jó szakemberekből. Ezért is becsülik meg az évek óta itt dolgozó szorgalmas munkásaikat. A vezető nincs könnyű helyzetben, hiszen több feladatra is figyelnie kell. Napjainkban a tervezett 1500 tonnányi magozott meggy előállításáért csúcsra járatva termel három műszakban százhúsz dolgozójával az üzem. A változó, nem éppen kegyes időjárás miatt nagyon vegyes minőségű meggyalapanyagból kell jó minőségű készterméket előállítaniuk.

