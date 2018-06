Helyi alkotók hozzák el termékeiket a Déribe

Június 10-én második alkalommal várja az érdeklődőket a CSAK Design Vásár Debrecenben a Déri Múzeumban, ahol helyi, és a városhoz kötődő alkotók mutatkoznak be. A csapat folyamatosan bővül, örömmel konstatálják, hogy egyre több helyi márka érzi fontosnak a csatlakozást ahhoz a progresszív kezdeményezéshez, ami tavasszal indult el, vidéken elsőként Debrecenben – olvasható a vásárt beharangozó sajtóközleményben.

Interaktív időtöltés

Áprilisban nyitotta meg kapuit az első CSAK Design vásár, ahová várakozáson felüli létszámban látogattak el az érdeklődők, és nagy elismerést aratott a helyi dizájn-kedvelő közönség körében. A vásárlók nem csupán az iparművészek munkáival ismerkedhettek meg, hanem színvonalas, kulturális élménnyel is gazdagodhattak.

A vásáron különleges darabokra bukkanhatunk | Fotó: Archív

A júniusi vásáron tizennégy kiállító mutatkozik be. Az országban egyedülálló módon mentorprogram indítását is tervezik, hogy konkrét tanácsokkal szolgálhassanak azoknak, akik még nem elég magabiztosak, ezzel is segítve, felgyorsítva fejlődésüket. A minőségi, és egyedi termékek nézegetése, illetve a márkák tulajdonosaival folytatott beszélgetések mellett interaktív falon diavetítés formájában bepillantást nyerhetnek a látogatók a műhelyekben zajló munkába, az alkotási folyamatokba is. A kísérő workshopokon pedig a virágoké lesz a főszerep. Szabó Erzsónál nemezből lehet pillevirág kitűzőt készíteni, a Tengercake standjánál pedig azt tanulhatjuk meg, hogyan lehet cukorból virágokat formázni. A vasárnapi dizájn programot Geriskillz, a debreceni rapper soul, jazz és blues dalai zárják. A program ingyenesen látogatható.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA