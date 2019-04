Helyben a helyit: új feldolgozót avattak Körösszakálban

– Szociális, helyi sajátosságú, hosszabb időtartamú és mezőgazdasági programok futnak jelenleg a falunk közmunkaprogramjában, összesen 55 fővel. Az új üzemünkben a helyben termelt zöldséget és gyümölcsöt, köztük szilvát, almát, homoktövist dolgozzuk fel. A „szántóföldtől az asztalig” jellegű élelmiszer-előállító programunk teljes lett a feldolgozóval; mindez bizonyítja, hogy a társadalom egy része által mélyen lesajnált közmunkások milyen csodálatos dolgot tudnak véghez vinni – fogalmazott köszöntőjében Pálfi Tamás polgármester.

Példa a gyermekeknek

– Az üzem lehetőséget teremt a helyben lévő foglalkoztatásra, és idővel alkalmas lesz gazdasági társasággá alakulásra is – ezt Lőrincz Leó minisztériumi főtanácsadó mondta avatóbeszédében. Hangsúlyozta: a közmunkában itt részt vevők értéket teremtenek, közösséget alkotnak, gyermekeiknek példát mutatnak, munkaszocializációban vesznek részt. A közmunka élhetőbbé teszi a falut, terület- és gazdaságfejlesztést, valamint munkahely­teremtést is jelent.

Fotó: Kovács Zsolt

Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője példaértékűnek nevezte az üzem létrehozását, mint ahogy példaértékű a választókörzetébe tartozó 41 településen folyó közmunka is. Mindez csattanós válasz a főleg ellenzéki oldalról jövő közmunkaprogram-kritikára – mondta.

– Itthon vagyok, és a XX. század végén tanúja voltam, miként épült le a falum, most pedig, a XXI. század elején látom, hogyan épül újra – beszélt Bulcsu László, a megyei közgyűlés alelnöke. – 150 hektár paradicsomunk volt, aztán jött a tejszövetkezet, ez utóbbi helyén pedig itt a feldolgozóüzem, amely nemcsak a közmunka kiszolgálására alkalmas, hanem másokéra is. Ez mutatja, hogy újjáéled a falum, újjáéled Bihar, mert máshol is van fejlődés.

KZS

