Hektikus lett a termés országszerte

Dél-alföldi határszemléről érkezve Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes hangsúlyozta, hogy megyénkbe érve már valóban szép a határ, tőlünk délre viszont hektikusan alakul a termés, bizonyítja ezt az országos átlag 5,09 tonnás búzatermés is; az őszi árpa átlaga pedig még ettől is szerényebb, 4-9 tonna lett. Rendkívül nehéz gazdasági körülmények között dolgoztak idén a gazdák, komoly kihívás elé állította őket a szélsőséges időjárás – emelte ki a szakember az immár hagyományos Kelet-magyarországi Agrárfórumon, amit a Hajdúsági Expó nyitó napján szervezett a Portfolio.hu.

Fotó: Portfolio, Stiller Ákos

Az eseményen elsősorban a mezőgazdaságot érintő kérdéseket válaszolták meg.

Új utakon

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese elmondta, ma már kevés a termeléshez szükséges alaptechnológiák megteremtése, a Kárpát-medencében is egyre érezhetőbb természeti kihívásokra, meteorológiai változásokra is fel kell készülni, új utakon kell járni, hogy a piaci versenyhelyzetek immár a hatékonyságban teljesedjenek ki. A Hajdúsági Expo vasárnapig tart, a Széchenyi-középiskola területén rendezik meg idén is, a legnagyobb attrakciónak a traktorhúzás ígérkezik. A város az európai traktorhúzó kupa 6. állomása.

Magas színvonalon gazdálkodnak

Már a nemzetközi traktorhúzó szövetségben is komoly nevet szerzett magának Hajdúböszörmény, ugyanis az országban egyedüliként kapta meg a jogot traktorhúzó versenyek rendezésére, s részese, állomása az európai kupasorozatnak is – fogalmazott Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke a Hajdúsági Expó nyitó sajtótájékoztatóján pénteken. Hozzátette, az expón bemutatják, hogy a kiváló hajdúsági földeken, magas színvonalon hogyan, milyen új és modern technológiával gazdálkodnak, s állítanak elő egészséges élelmiszereket. Az pedig, hogy a munkagépeket a hivatalos versenypályán is láthatjuk, igazán megdobogtatja a térségben élők szívét. A hagyomány és a 21. századi jövőkép tökéletesen ötvöződik – tette hozzá.

Új impulzusok

A rendezvény mellett ki kell tartani – mondta dr. Tiba István országgyűlési képviselő, és a szervezőket biztosította arról, hogy még intenzívebb támogatásért fog lobbizni. Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is az egyik legfontosabb agrárrendezvénynek nevezte az expót, és üdvözölte, hogy a generációváltás kérdéséhez is sokat ad hozzá azzal, hogy a mezőgazdaság jövőjéről szól, valamint új impulzusokat ad a fiataloknak.

Kiss Attila, Jakab István, Szólláth Tibor és dr. Ficsor László a rendezvényen | Fotó: Portfolio, Stiller Ákos

Nem hiába, ugyanis a 80 éves Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium adja a helyszínét. Molnár Magdolna Ilona igazgatónő büszke erre, s arra is, hogy a náluk tanuló mintegy 800 diák fele mezőgazdasági gépész szeretne lenni. Az Agrárminisztérium által fenntartott intézmény a kezdetektől segítette a rendezvény létrejöttét, több egykori diákjuk már traktorosként indul a versenyek amatőr kategóriájában – tudtuk meg.

Országos hírű

Az ország negyedik legnagyobb területű városa büszke hagyományaira, az itt található termőföldekre, és arra az összefogásra is, ami efféle, országos hírű rendezvényeket eredményez – mondta Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere.

Fontosnak tartják azt is, hogy a hajdúvárosok együtt örüljenek ezeknek a kincseknek, s amikor csak tehetik, együtt mutatkozzanak be – így van ez most is, az expón.

A Hajdúböszörményi Traktorhúzó Egyesület megalakulása óta folyamatosan szervezi a Hajdúsági Expót és annak keretein belül a Traktorhúzó Európa Kupák futamait – fogalmazott dr. Ficsor László egyesületi elnök. 20 éve még Bábolnán indult a hazai traktorhúzás, de 16 éve már Böszörményben van, és pár éve a város az országot is képviseli az európai kupasorozatban. Valószínűleg sokakat ez vonz majd a Radnóti utcai versenypályára, ahol láthatják, ahogy a versenytraktorok (s míg azok pihennek, az amatőrök) a súlypadot húzzák. A rendezvény első, pénteki napja a szokásos traktorkarnevállal indul, szombaton a Mini Modified versenytraktorok kategóriájában kezdődik az Európa-kupa. Vasárnap a Prostock kategóriában folytatódik. Az elnöktől megtudtuk, hogy a szombati amolyan light kategória a versenytraktorok számára, amelyre mini súlypad érkezett Hollandiából. Vasárnap már a füstölő óriásokat láthatja a közönség a kvalifikációs és a döntő húzások idején. Mint kiemelte, nem minden szervező a mezőgazdaságban dolgozik, de mindannyiukat, minden döntésüket áthatja a termőföld szeretete.

Az eseményt nyitó pénteki agrárkonferenciára több mint 400-an regisztráltak, az ott hallottakról pedig bővebben is írunk, hiszen olyan témákról szóltak, mint az öntözés vagy az agrárhitelezés. Szólláth Tibor, a NAK megyei elnöke reményét fejezte ki az öntözhető területek 80 ezer hektárról a kívánt 1 millióra való növelésében.

BB

Az Európa Kupa sorsáról is döntenek a traktorhúzók Hajdúböszörmény - A viadal rangját növeli, hogy a helyi egyesület immár teljes jogú tagja az európai szövetségnek. A Hajdúsági Nyár részeként rendezik meg a Hajdúsági Expót, illetve a Hajdúhetet és a Traktorhúzó Európa Kupát. Többek között ez is elhangzott azon a sajtótájékoztatón, amelyet Fórizs... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA