Hej, élet, be gyöngy élet, ennél szebb…

Reggelig tartó bulizások, hétvégi grillezés és focimeccsnézés a haverokkal – melyik férfi ne szeretné ezt a mesterhármast? Ezzel szemben, ha belegondolunk abba, hogy mindezt felváltja majd az éjszakába nyúló gyermekaltatás, hétvégi ebéd az anyósnál és szappanoperák követése a feleséggel, akkor nem kell őszinte mosolyt várnunk a férfiarcokon. Nyilván nem fogja fel minden férfi ilyen drasztikusan a legény­élettel való szakítást, de valljuk be, a házassággal számtalan dologtól el kell búcsúzni. Lindák Linda párkapcsolati tanácsadó szerint nagyban befolyásolja a házassághoz való hozzáállásunkat, hogy mit láttunk gyermekként otthon, milyenek a családi hagyományok, történetek.

Önbeteljesítő jóslat

– Még ha rossz is az otthonról hozott mintánk, stresszhelyzetben, konfliktus esetén azt követjük, mivel az aktiválódik a legkönnyebben. Nagy tudatosság kell ahhoz, hogy gyerekkori mintáink ellenében cselekedjünk, illetve hogy új megoldásmódokat, gondolkodásmódot alakítsunk ki. Másrészt döntéseinkben szerepe lehet a transzgenerációs hatásnak is, sokszor akár tudat alatt működnek olyan mechanizmusok, melyek hatására ismételjük felmenőink sorsát. Az otthon hallott sztereotípiák akár önbeteljesítő jóslatként is működhetnek.

Ha valaki azt gondolja, minden nő csalfa, ezért nem szabad megházasodni, viselkedésével azt fogja kiváltani, hogy azok, akikkel kapcsolatba kerül, teljesítik is elvárását.”

– Az is befolyásolhatja a fiatalok házasodási kedvét, hogy a válások nagy száma miatt nagyon kevesen nőnek fel olyan környezetben, ahol pozitív példát, jól működő házasságokat látnának maguk előtt. A tanulás, karrierépítés miatt is kitolódott manapság a házasságkötés ideje. Ez egyrészt jó, mert érettebb fejjel megfontoltabban dönthet a fiatal a jövőjéről. Másrészt rossz is, mert két stabilan kialakult életritmust, szokásrendszert nehezebb összeegyeztetni, vagy esetleg feladni. Gyakran hallom azt férfiaktól, hogy előbb szeretnék megteremteni az anyagi biztonságot a leendő családjuknak, majd pedig pont azért nem házasodnak, mert féltik a vagyonukat, ha esetleg válásra kerülne sor – mondta el a szakember.

Elköteleződés, kompromisszum

Ha jobban belegondolunk, akkor nem szabad általánosítani, hiszen mindenkinek mások az értékek, nem vagyunk egyformák. Életünk egyes szakaszait szeretjük úgy megélni, ahogy nekünk a legalkalmasabb, előtérbe helyezni magunkat, nem törődve mások véleményével. Talán ezt a szabadságot és gondolkodást nehéz elengedni, amikor a felnőtté válás szakaszába lépünk, úton a családalapítás felé.

– Ahogy létezik az „ara para”, sokszor a férfiak is pánikba esnek a házasságkötés előtt. Úgy érzik, vége a jó legényéletnek, amikor azt csináltak, amit akartak, vége a bulizásnak, csajozásnak. Van, aki előbb anyagilag szeretné megalapozni magát, akadnak, akik a válástól félnek, mások attól, hogy túl sok kompromisszumot kellene kötniük. Sokak a gyerekvállalásra nem érzik magukat felkészültnek, vagy azt gondolják, még nem találták meg az igazit. De természetesen találkozunk olyanokkal, akik szívesen nősülnek: ezzel is bizonyítani akarják elköteleződésüket, szerelmüket párjuknak. Mindegy, hogy férfiról vagy nőről beszélünk, a házasság mindenképp változást hoz a pár életébe. Erre a kapcsolat komollyá válásakor jó lenne elkezdeni felkészülni, így nagyon sok probléma megelőzhető lenne – hangsúlyozta a párkapcsolati tanácsadó.

Kényszerítő erő

Régen a házasság elsődleges funkciója a gyermekvállalás volt, legtöbben azért házasodtak össze, mert gyermeket szerettek volna. Azonban egyáltalán nem biztos, hogy a papír számukra is fontos volt, egyszerűen a társadalmi norma megkövetelte a kapcsolat törvényessé tételét. Természetesen napjainkban is számtalan elvárással találkozunk az életünk során, de kimondhatjuk, hogy nem ütközünk akkora falakba, mint anno őseink. – Manapság már sokan szülnek, nevelnek házasságon kívül gyereket. Ezért kevésbé van kényszerítő ereje a teherbe esésnek. Ha a pár kapcsolata komoly, esetleg szóba került már a házasság is, akkor a váratlanul érkező baba nem fog komolyabb gondot okozni. Ha viszont a férfi csapdában érzi magát, esetleg úgy gondolja, átverték, így akarják „megfogni”, vagy nincsenek igazán mély érzései a partnere iránt, kényszerként éli meg a házasságot, akkor nem számíthatunk túl sok jóra. Persze, soha nem lehet tudni, kiből mit vált ki a gyermeke megszületése. Volt már rá példa, hogy az ilyen „kényszerházasságokból” is születtek jó kapcsolatok, de erre alapozni nem jó döntés – tette hozzá Lindák Linda.

