Heidi Löke visszatérhet Győrbe

A sportvezető a Sport TV Harmadik félidő című műsorában hétfőn úgy fogalmazott, mivel a rutinos német beálló oldalszalag-szakadást szenvedett, így három-négy hónapig nem léphet pályára, azaz meg kell oldani a pótlását.

“Nem árulok el titkot, hogy a sérülés után egész vasárnap és hétfőn arról beszéltünk Ambros Martin vezetőedzővel, hogy kik azok a játékosok, akik szóba jöhetnek” – mondta Bartha, hozzátéve, Lökével remek viszonyban váltak el annak ellenére is, hogy a norvég játékos az előző szezon közben, tavaly novemberben jelentette be várandósságát. “Pont az jutott eszembe a mostani sérülés után, hogy itt az alkalom, segíthet a Győrnek. Nyilván nehéz dolog ez, mert élő szerződése van a Storhamarral, de nem árulok el vele titkot és nem is akarok titkolózni, az egyik jelölt ő”.

Bartha Csaba kifejtette, már fel is vették a kapcsolatot Lökével, de vele együtt négy-öt alternatívájuk is van – más nevet azonban nem szeretett volna mondani. Azt viszont kijelentette, szerinte a decemberi világbajnokság előtt eldől, ki lesz a csapat új beállója.

A 34 éves, olimpiai, világ- és Európa-bajnok Löke 2011 és 2017 között erősítette a győrieket, akikkel háromszor nyert Bajnokok Ligáját, igaz, az idei fináléban már nem lépett pályára.

