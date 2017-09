Hegyi Dóra ezüsttel zárta pályafutása utolsó világversenyét

A magyar aerobik sport legeredményesebb felnőtt női versenyzője, a debreceni Hegyi Dóra pályafutása utolsó világversenyén első helyen kvalifikált a női egyéni fináléba, végül a döntőben ezüstérmet szerzett. Bali Dániellel vegyes párosban szintén a dobogó második fokára állhattak. Hegyi Dóra, Szőllősi Panna, Farkas Balázs, Mazács Fanni és Bali Dániel csoportban bronzérmesek lettek. Bökönyi Klaudia, Deák Anna, Farkas Balázs, Szalóki Emese, Szőllősi Panna, Mazács Fanni, Lendvay Réka és Lőcsei Zoltán a nyolcfős Aerodance csoport kiváló teljesítményéhez járultak hozzá, és ezüstérmet szereztek. A nap legfényesebb eredménye a pécsi Bali Dániel egyéni aranyérme volt, magasan a mezőny feletti pontszámával.

Magyarország a kiváló eredményeknek köszönhetően a felnőtt összesített pontversenyben 3. helyen végzett.

Utánpótlás korosztályokban is kiváló eredmények születtek. A Magyar Anna, Ökrös Janka, Ötvös Panna összeállítású Flex-HD junior trió a bronzéremmel felülmúlta az előzetes elvárásokat, az elődöntőben megszerzett 7. hely után sikerült óriásit előrelépniük a fináléban. Gellén Zsófi és Ruzicska Vanessza is szépen megoldották a vállalt feladatot, a junior válogatott csoportban 4. helyen végeztek.

Junior korcsoport mellett ez alkalommal az utánpótlás 2-es, 12-14 éves korosztálya számára is megrendezték az európai megmérettetést, ahol három magyar érem is született. Görgényi Ilona egyéni kategóriában nem talált legyőzőre, ahogy csoportban sem, hiszen a Bali Bianka, Fejér Fruzsina, Fényes Gréta, Görgényi Ilona, Szőke Csenge alkotta magyar egység is a dobogó tetejére állhatott. Trióban a Fejér-Fényes-Görgényi hármas ezüstérmes lett.

Kovácsné Laurinyecz Julianna, a Flex-HD SE elnöke és a válogatott csapatok felkészítő edzője a magyar delagáció eddigi legsikeresebb kontinensviadalként értékelte a versenyt.

Debreceni érdekeltségű eredmények:

Felnőttek:

Női egyéni: 2. Hegyi Dóra (Flex-HD SE)

Vegyes páros: 2. Hegyi Dóra (Flex-HD SE), Bali Dániel (PSN Zrt.)

Csoport: 3. Bali Dániel, Farkas Balázs, Hegyi Dóra, Mazács Fanni, Szőllősi Panna (Flex-HD SE, PSN Zrt.)

Aerodance csoport: 2. Bökönyi Klaudia, Deák Anna, Farkas Balázs, Lendvay Réka, Lőcsei Zoltán, Mazács Fanni, Szalóki Emese, Szőllősi Panna (Flex-HD SE, PSN Zrt, Óbudai WDSE, BDSE)

Juniorok (15-17 év):

Trió: 3. Magyar Anna, Ökrös Janka, Ötvös Panna (Flex-HD SE), 11. Ákoshegyi Dóra, Ruzicska Vanessza, Simon Zsófia (Flex-HD SE, PSN Zrt, Óbudai WDSE)

Csoport: 4. Ákoshegyi Dóra, Gellén Zsófi, Makranszki Anna, Ruzicska Vanessza, Simon Zsófia (Flex-HD SE, PSN Zrt, Óbudai WDSE), 6. az elődöntőben: Hajdú Kata, Magyar Anna, Marton Nikolett, Ökrös Janka, Ötvös Panna (Flex-HD SE, Óbudai WDSE)

Utánpótlás 2. (12-14 év):

Leány egyéni: 1. Görgényi Ilona (Flex-HD SE)

Trió: 2. Fejér Fruzsina, Fényes Gréta, Görgényi Ilona (Flex-HD SE, Óbudai WDSE)

Csoport: 1. Bali Bianka, Fejér Fruzsina, Fényes Gréta, Görgényi Ilona, Szőke Csenge (Flex-HD SE, Óbudai WDSE, PSN Zrt.)

A Flex-HD versenyzőinek felkészítő edzői: Kovácsné Laurinyecz Julianna és Kovács Judit.

– Flex-HD SE –

