Hegedűszóra komponált barátság

Móga Piroska szín­művésszel Debrecen „személyesen” alig másfél hónapja, egy Strindberg-dráma, a Júlia kisasszony Jeles András-féle átdolgozásának hősnőjeként találkozhatott. Nem „személyesen” persze régóta ismerheti, hiszen a művésznő mindössze tizenhét éves volt, amikor Deák Krisztina rendező felfedezte, és felkérte az Aglaja című film egyik legfontosabb karakterének megformálására. Hogy azután a Viszkis című filmben, vagy a népszerű 200 első randi című sorozat egyik mellékszereplőjeként is követni lehessen a pályáját. Ám november 21-én és 22-én a Csokonai Színház Horváth Árpád Stúdiószínházában a művésznő egy újabb oldaláról is bemutatkozott: saját színtársulattal, az Y csoporttal is rendelkezvén az egyik, maga rendezte darabját, a Kódát hozta el a cívisváros nagyérdeműjének.

Sokoldalú művészi véna

A kétszemélyes darabban Móga Piroska és Bognár Anita úgy mesélik el két lány felcseperedésével párhuzamos barátságának, a baráti viszonyuk szépségeinek és árny­oldalainak, majd megszakadásának a történetét, hogy az általuk megformált karakterek hegedűművésznek készülnek. Amely szerepek eljátszásához nyilván elengedhetetlen a zenélni tudás. A másfél órás kamaradarab így azon túl, hogy komoly és szépen végigvezetett dramaturgiai ívvel rendelkezve azonnal magával ragad, jó értelemben véve meg is döbbent: a két színművésznő olyan profi módon hegedüli végig a darabot, mintha nemcsak a színművészetit, de a történet fontos részét képező Zeneakadémiát is elvégezték volna. A színészi és a zenei tehetség darabon belüli találkozása ráadásul improvizációs képességgel is társul a fiatal előadóművészek esetében.

Improvizáció és interaktivitás

A darab Eszterét megformáló Móga Piroska már ott ül az egyik nézőtéri széken, amikor megérkezünk a stúdiószínházba. Nézőtéri jelenlétének természetesen oka van: mielőtt bármi történne, azonnal interaktívvá teszi a produkciót azzal, hogy nekünk szegezi a kérdést: hány óra van? S mihelyst választ kap, folytatja: valaki tudja-e, hogy most éppen Moszkvában hány óra van? Azt nem tudom, mi történne, ha erre nem felelne senki, de mivel mi válaszolunk, ezzel az interaktív antréval már el is kezdi felépíteni a darabja keretes szerkezetű dramaturgiáját: az egykori barátnőjéről, Zitáról kezd beszélni, aki a megidéző szavaira be is lép a színpad terébe, s el is hisszük róla, hogy Moszkvában november végén, késő délután már biztosan nagyon fázik. S hogy egyszer csak, váratlanul levelet kap a továbbra is Magyarországon élő Esztertől, akivel négy éve nem beszélnek egymással.

Ekkor még nem sejtjük, hogy a moszkvai kezdet moszkvai véget is fog érni, tehát, hogy ez a város fogja keretezni a történetet, de a felütés rendkívül erős: azonnal kíváncsivá tesz, hogy vajon miért és hogyan romlott meg a két fiatal hölgy között a baráti viszony, s hogy vajon miért kerültek egymástól konkrét és átvitt értelemben is ennyire távol? Ennek bemutatása, felfejtése közben a két szereplő továbbra is számít a nézői aktivitásra, nem félve attól, hogy esetleg a bevonásunk improvizációra kényszeríti őket. Nem tartva tőle, hiszen a zeneiskolai felvételin való első találkozástól kezdve elmesélt barátságtörténet nagyon fontos része a „botladozás” a hangszeren, amellyel, s az egész darabot átható humorukon és öniróniájukon keresztül azt is érzékeltetik velünk, hogy, idézem: „egy család számára a gyermek hangszeres tanulásának első három éve felér egy katasztrófával”. A hangszerrel való ismerkedés korszakának „lefestése” érdekében bennünket kérnek meg arra, hogy témákat szolgáltassunk egy-egy dallam eljátszásához. A mi sorainkban ülők például a vágtázó lovak hangulatának hangszeres visszaadására kíváncsiak, amit a színművészek azonnal le is játszanak, s látva a profi hangszerkezelésüket, azt érezzük: bármilyen témát „bedobhattunk” volna, a húrjaikban az bizony benne rejlett volna.

Komolyabb zeneművek

A remekül felépített dramaturgiai ív folytatásaként a folyamatos gyakorlás, a szolfézsórák elviselhetetlensége és a zeneiskolai együttlét egyre közelebb hozza az előttünk a gyermeki létből kiskamasz korba lépő lányokat egymáshoz, így nem véletlen, hogy a „konziba” tizenöt évesen már együtt felvételiznek. Ahol már egyre komolyabb zeneműveket játszanak a legnagyobb szerzőktől, mint amilyen Paganini, Bach vagy épp Bartók, s persze a komoly zeneművekig való eljutás közben a lányok szellemi-lelki értelemben vett fejlődése és világra való nyitása is bekövetkezik. A nyitással pedig jönnek a szerelmi vágyak és csalódások, illetve, a tapasztalatlanság okozta érzelmi „félremenések”. Kiváló része a darabnak, amikor Eszter a „konzi” ellenére elcsábul a népzene, pontosabban nem is feltétlenül a népzene, hanem az azért felelős Mihály bá iránt, s nemcsak azzal szembesül, hogy mi történik, ha beleszeret egy feleséggel és gyermekekkel rendelkező meglett férfiba, hanem azt is megtapasztalja, hogy soha ne igyon bele az ásványvizes palackba, mielőtt beleszagolt volna…

Még akkor sem, ha ez nyilván segít a Móga Piroska Eszterénél szintén meglévő népzenei véna kiteljesítésében. De mielőtt a Mihály bá ihlette „eltévelyedésnek” komolyabb és súlyosabb következményei lennének, az Esztert ekkor még mindenben támogató Zita épp időben lép közbe. Jó érzékkel a népzenei motívumokat a klasszikus darabjaiban kiválóan érvényesíteni képes Bartók műveinek közös elhegedülését ajánlja a barátnőjének, s ezzel ezt a „félrement” szerelmi érzésből adódó problémát meg és fel tudja oldani közöttük.

Kulminációs pont

A Bartók játszása közben némileg nyugvópontra jutott baráti viszony újabb felbolydulása a lányok Zeneakadémiára való felvételijéhez kötődik. Az ott megismert Andrej Toganov mesterhez, Zita vele való elvileg titkos, de az akadémián pletyka tárgyát képező viszonyához, majd pedig Eszter szerelmi érzéséhez egy filmrendező iránt. Az ekkor az épp e kapcsolatok miatt egymás előtt titkolt történések, visszafordíthatatlannak tűnő, a zenei karriert is érintő döntések és az ezek hátteréül szolgáló lelki folyamatok olyannyira megterhelik a két fiatal nő barátságát, hogy egyszer csak ismét Moszkvát, s Eszter váratlan, Zitához négy év után megírt levelét, azaz a keretes szerkezetet tökéletesen működtető jelenetet látjuk magunk előtt.

A vége nyitva marad

A feszültséggel teli zeneakadémiai jelenetek után a moszkvai keretbe foglalt történet dramaturgiai íve azért (is) kiváló, mert a négy év után elküldött levél megírásának oka látszólag egy, a két lány kapcsolatán kívül álló ok, mégis nyomós annak érdekében, hogy Zita hazalátogasson. A levéllel azonban lezárul, s így nyitva marad a történet. Nem tudjuk meg ugyanis, hogy Zita hogyan dönt Eszter sorai olvastán, azaz nem erőltet ránk a darab semmiféle „kötelező” végkifejletet, hanem a produkció pozitív hozadékaként lehetőséget ad a történtek továbbgondolása közben arra, hogy eltöprengjünk: hol húzódnak egy barátság határai? Ez esetben konkrét és átvitt határ-értelemben egyaránt? Mikor menthető meg egy emberi kapcsolat, és melyik az a pont, ahol jobb, ha fájdalommal bár, de elengedjük a másikat. Hogy élje a neki megfelelő életet. Pontosabban azt, ami őszerinte neki megfelel.

– Gyürky Katalin –

Az alkotók

Előadja: Bognár Anita és Móga Piroska

Dramaturg és díszlettervező: Hankó János

Jelmez: Szűcs Petra

Zenei korrepetitor: Móga Éva

Rendezőasszisztens: Balogh Zsuzsanna

Rendező: Móga Piroska

