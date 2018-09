HBZ Kupa: ezüstérmes lett a debreceni pólócsapat

Mivel a Honvéd és a DVSE is megnyerte a tornán addigi három, illetve két mérkőzését, így a két százszázalékos csatája az aranyéremről döntött. A vendégek nagyon bekezdtek, igazolva, hogy nem véletlenül tartják a legjobbak közé is esélyesnek az előttünk álló bajnokságban. Az első negyedben kőkemény védekezést bemutatva megléptek három góllal úgy, hogy Kósik Soma egy büntetőt is megfogott.

Az érezhetően kicsit görcsösen játszó hajdúságiak első góljára a második negyed közepéig kellett várni, Lukas Durik talált be emberelőnyből (1-4). Shimizu második góljára Stefan Vidovics válaszolt két góllal fórból, így két találatra zárkóztak a cívisvárosiak. A félidő zárása a fővárosiaknak sikerült jobban, két újabb góllal megnyugtató előnnyel várhatták a fordulást (3-7).

Fotó: Derencsényi István

A második félidőben Dőry Farkas indította meg a gólgyártást, de mielőtt belelkesedhettek volna a hazaiak, szinte azonnal válaszolt Fülöp Bence. Miroslav Bajin tanítványai a végéig becsülettel küzdöttek, az utolsó negyedet 1-0-ra meg is nyerték, de a mérkőzést és ezzel a HBZ Kupát is a Honvéd nyerte.

A vasárnap délelőtti Vasas elleni mérkőzésen úgy szállhattak medencébe Kovács Gáborék, hogy még egy négy gólos vereséggel is a HBZ kupa második helyén végeznek. Már az első percekben egyértelművé tették, hogy nem ez a céljuk, Dőry és Kovács is betalált fórból. Ekkor kissé megtorpantak a hazaiak, az angyalföldiek kétszer is egyenlíteni tudtak, így 3-3-as döntetlennel zárult a félidő.

A folytatásban aztán beindult a gólgyártás, 4-4 után öt egymást követő DVSE gól következett, így gyakorlatilag el is dőlt a találkozó. A záró felvonásban már szabad volt a vásár, potyogtak a gólok, az addig kevesebbet játszók is szerephez jutottak, és végül nagyarányú, 16-9-es hazai siker született. Miroslav Bajin tanítványai ezzel az ezüstérmet szerezték meg a HBZ Kupán, de ami ennél is fontosabb, hogy a nyáron jelentősen átalakuló hajdúsági pólósok több, mint bíztató játékkal rukkoltak elő a három nap folyamán.

– DVSE –

DVSE – Honvéd 6-9 (0-3, 3-4, 2-2, 1-0)

Debreceni Sportuszoda, vezette: Kovács B., Bene P.

A DVSE gólszerzői: Stefan Vidovics 2, Dőry Farkas, Lukas Durik, Kovács Gábor, Macsi Martin

Gól/emberelőnyből: 6/14, illetve 5/13

Kipontozódott: Dőry Farkas, ill. Szirányi Balázs, Simon Adrián.

DVSE – Vasas 16-9 (2-1, 1-2, 6-2, 7-4)

Debreceni Sportuszoda, vezette: Tordai G., Kovács B.

A DVSE gólszerzői: Dőry Farkas 4, Kovács Gábor 3, Macsi Patrik 3, Lukas Durik, Stefan Vidovics, Giorgo La Rosa, Dienes Imre Balázs, Fejős Róbert, Macsi Martin, Bíró Máté.

Kipontozódott: Smitula Gergő ill., Hóna Dávid

A torna végeredménye:

Honvéd DVSE Tatabánya Vasas UVSE

Gólkirály: Kardos Alexander

Legjobb játékos: Kovács Gábor

Legjobb kapus: Decker Attila

Legjobb debreceni játékos: Lukas Durik

