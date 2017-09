Háztáji a nyíracsádi óvodások asztalán

A Start munka­program sikeres pályázatának köszönhetően idén újabb tevékenységgel bővülhet a foglalkoztatottak értékteremtő munkája Nyíracsádon. A több éve sikeres mezőgazdaság mellett most az állattenyésztés beindítása is munkát ad a közfoglalkoztatottak egy részének.

“Keressük a lehetőséget a telep közeli park és parkoló építésére.” Dr. Nagy János

– Az idei egyik kiemelt cél az egykori állatvásár helyének rendbetétele. A Sport utcai telepen első lépésben sertéstartásra alkalmas ólakat, takarmánytárolót és egyéb, az állattartáshoz szükséges építményeket, helyiségeket alakítottak ki, és hamarosan megújul a mérlegház is. A „minigazdaság” nem nagyobb, mint egy átlagos családi gazdaság, így nem zavarhatja az utca és az ott élők nyugalmát. Az itt nevelt sertések húsát a vágási súly elérése után, a hatósági bevizsgálást követően a helyi közétkeztetésben használják majd fel. Mindez jelentősen hozzájárul a nyersanyagköltségek csökkenéséhez, valamint újabb értékteremtő és folyamatos munkát biztosít a közfoglalkoztatottak számára – tudtuk meg dr. Nagy János polgármestertől, aki azt is elmondta, hogy második lépésben keresik a pályázati lehetőséget a telephez tartozó kerítés, park és parkolók kiépítésére is.

Megérkeztek az első „lakók”

A nyár elejére felépültek a sertésólak, melyek júliusra be is népesültek a Sport utcai telepen. A hat sertésből álló alapállomány megvásárlását, valamint a takarmány beszerzésének egy részét is a pályázati támogatásból finanszírozta az önkormányzat. Az állatok gondozása és az ólak rendben tartása ad feladatot a közfoglalkoztatottak egy részének. Mindezek által az önkormányzat költségvetésében megtakarítás érhető el, a közétkeztetésben résztvevő gyerekek, felnőttek tányérjára pedig hazai, majdhogynem háztáji hús kerülhet. Az építkezés nem állt meg, a területen hamarosan zöldmezős beruházások várhatók.

