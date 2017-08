Házi pálinkával indult a főzés Dorogon

A jubiláló, tizedik, főzőversenyt Csige Tamás polgármester nyitotta meg, aki ezúttal is házi pálinkával bátorította a főzőcsapatok vezetőit. A szombati eseményt számos program gazdagította, volt ugrálóvár, rodeóbika, sőt óriás csocsóban is megmérettették magukat a vállalkozó szellemű csapatok. A gyerekeket emellett lovagoltatás, kreatív sátor, valamint népi játszóház várta. A nap folyamán véradásra is lehetőség nyílt, idén huszonkilencen nyújtották karjukat.

A zenés kívánságműsort követően a helyi kulturális egyesületek csoportjai vették birtokba a nagyszínpadot, ők színes műsorukkal kápráztatták el a közönséget. Délután a nyírbátori énekesnő, Dankó Szilvi lépett a publikum elé, és mulatós egyveleggel tüzelte fel a hangulatot. A kora estére elkészült 43 tányérnyi étket a háromtagú – Szabó Miklósné, Pappné Harman Julianna és Simon István – zsűri értékelte. A főzőverseny helyezettjeit Pogácsás György alpolgármester és Csige Tamás polgármester szólította a pulpitusra a díjátadásra. A programsorozatot Delhusa Gjon előadóművész könnyed nyári dalokkal tarkított produkciója zárta.

HBN–MA

