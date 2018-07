Hazaszeretetből jelesen, mindennap

A Lövésznapon beszédet mondott dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka, aki kihangsúlyozta, hogy a dandár katonái Irakban, Afganisztánban, a Balkánon és a magyar déli határ mentén egyaránt megállják a helyüket:

A mi katonáink példát mutatnak kötelességtudatból és hazaszeretetből, lelkiismeretből, hozzáállásból, professzionalizmusból. Azt várom, hogy az év minden napján így cselekedjenek.”

Újabb nevek az emlékművön

A rendezvény folytatásában kitüntetéseket kapott néhány katona, majd a környékbeli levéltárak vezetőinek átadták annak az öt évig tartó kutatásnak az eredményeit, amelyben sikerült kiegészíteni az első világháborús magyar veszteséglistát. (A munkáról lapunk is többször beszámolt.) Ennek nyomán Hajdúhadházon további hetvennév került fel a nagy háború áldozatait ismertető emlékműre.

A technika is bemutatkozott

A Kossuth téri villamossínek mellé felsorakoztatott egyik gumikerekes, páncélozott szállító harci járgány, egy úgynevezett BTR mellett szólítottunk meg egy édesapát, aki éppen akkor engedte meg kisfiának, hogy bemásszon az autó belsejébe. A papa elmondta: ő is benézett a járműbe, és az első, ami feltűnt neki a kényelem szinte teljes hiánya. (Mindössze egy fekete műbőrrel bevont padszerűségen utazhatnak a katonák.) Virág Zoltán kifejtette: őt nem igazán a katonaság, hanem inkább a gépészet érdekli, vagyis itt is azt figyeli, hogy milyen technikai megoldások láthatók. Úgy vélte, jó, hogy a katonák így kitelepülnek és bemutatkoznak.

Akár ott is, ahol lőnek

Három tizenéves jó barát az egyik katonai sátorban kipakolt puskákat, pisztolyokat, késeket, kézigránátokat, sisakokat, kulacsokat nézegette, amikor szóba elegyedtünk. Borsi László arról beszélt, hogy bár messze nem a XXI. század katonai csúcstechnikájával lehet itt találkozni, de azért mégis jó élmény ezeket kézbe venni. Balogh Ádámról és Orosz Dominikról kiderült, hogy ők katonának tanulnak a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskolában. Arra a kérdésre, hogy mi ebben a vonzó, Balogh Ádám úgy felelt: mindaz, amit a honvédség adhat, és amit kaphatnak tőle. Orosz Dominik szerint nem volt nehéz megszokni a fegyelmet. Külföldi katonai misszióban mindhárman szívesen részt vennének, akár még olyan helyen is, ahol időnként lőnek. Borsi László arról is beszélt, hogy ő most focizik, de tőle sem áll távol a katonaság, a családban volt már hivatásos katona.

Három fiatal sráccal beszélgettünk a katonalét szépségeiről | Fotó: Orosz Csaba

Géppuska és mesterlövészpuska mögé is lefeküdt a földre egy ötéves kisfiú a tér közepén. Fekete Gergő arról számolt be ezt követően, hogy nagy élmény volt ez neki, nem volt még ilyesmi a kezében. – Otthon csak vízipisztolyom van – mondta. Arról is beszélt, hogy az egészből legjobban a mesterlövészpuskához tartozó távcső tetszett neki. A papa szerint az egész öttagú családot érdeklik a fegyverek, a haditechnika. Ő nyolc évig volt katona, a párja most is a honvédségnél dolgozik, közalkalmazottként. – Olyan szándékkal érkeztünk, hogy amit csak lehet, kipróbálunk – fogalmazott Fekete Róbert.

Fotó: Molnár Péter

Egymillió katona kellene

A régi katonaemlékeimet akarom most visszaidézni, amelyeket debreceniként Dabason szereztem. Akkor még 24 hónapig tartott a sorkatonai szolgálat”

– ismertette egy idősebb férfi, aki feleségével sétált a lövésznapi forgatagban. Arra a kérdésre, hogy milyenek voltak azok az évek, Gombos János azt válaszolta, hogy csak a szépre emlékezik. Elmondta: sokat fejlődött azóta a honvédség technikája. A feleség, Gombos Jánosné úgy véli, jó ötlet, hogy akár itt is lehet honvédnak jelentkezni. A férfi szerint annak ellenére is erős hadsereg kell Magyarországnak, hogy a NATO tagjai vagyunk, mert az egy hirtelen támadás esetén nem tudna minket megvédeni. – Éppen ezért szükség van a magyar fegyvergyártás feltámasztására, és egymillió főből álló, jól felszerelt, ütőképes haderő kellene – jelentette ki. A feleség hozzátette: a sorkötelezettséget sem ártana visszahozni, a fiatal férfiak amellett, hogy ott megismernék a fegyvereket, megtanulhatnák a rendet, a fegyelmet is.

– Orosz Csaba –

