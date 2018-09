Házassági szerződés: vele vagy nélküle?

A piszkos anyagiak megemlítése gyakran a legromantikusabb élethelyzeteket is tönkretehetik. Gondoljunk csak bele, amikor a menyasszony ujjára felkerül az eljegyzési gyűrű, kezdetét veszik a nagy tervezgetések. Ebben az időszakban sokak számára a meseszép esküvő és a boldog házasság elképzelt évtizedei a legfontosabbak.

Akár a férfi, akár a nő hozakodik elő a házassági szerződés gondolatával, meg kell találni a legalkalmasabb pillanatot az anyagiak rendezésére. Mivel ez a szerződés a házasságkötést megelőző saját vagyont érinti, és csak válás esetén kerülhet ki a fiók aljából, érdemes akkor előhozakodni az ötlettel, amikor még nem történt meg az eljegyzés.

A házasság már önmagában egy szerződés – nagyjából így összegezhetők a polgári törvénykönyv ide vonatkozó paragrafusai. Közéjük tartozik például az a szabály, miszerint a házastársak a házasélet és a család ügyeiben egyenjogúak, jogaik és kötelezettségeik egyenlőek, illetve az, hogy a házastársak hűséggel tartoznak egymásnak, kötelesek közös céljaik érdekében együttműködni és egymást támogatni.

A családjogi törvény alapvető szabálya, hogy a házastársak között életközösségük idejére házassági vagyonközösség keletkezik. Vagyis bármelyikük szerezte is a vagyontárgyat az életközösség alatt, a házastársak osztatlan közös tulajdonába kerül, akkor is, ha a házat, autót, bankbetétet esetleg csak egyikük nevén tartják nyilván. A házastárs ekkor nyilvántartáson kívüli tulajdonos, amennyiben a szerzés házastársi közös vagyonból származott. A vagyonközösség viszont a tartozásokra is kiterjed, ezért a vagyontárgyak terhei és az egyik fél által vállalt kötelezettség szintén közös lesz. Ezért sok esetben épp a házastársunkat, vagy közös háztartásunkat védhetjük meg a passzussal – olvasható az internetes jogi fórumokon.

Furcsa kitételek

A házassági szerződés polgári szerződés, ezért a felek bármilyen kitételt beleírhatnak, amiben mindketten megegyeznek. Már a hazánkban aláírt záradékok között is találunk olyat, amit korábban csak a sztárvilágról hittünk volna: nem ritka az egyik fél követelése a másik félrelépése, súlygyarapodása vagy egy új hobbival járó esetleges kellemetlenség miatt. Az ehhez hasonló passzusokban a megcsalt vagy becsapott fél mindent visz. A házassági vagyoni szerződés elsődleges feladata mégis az anyagiak lefektetése, hiszen a házasélet szubjektív elemei jogi szempontból nem szabályozhatóak.

A nagyvonalú Hollywood

Az egyik legmeghökkentőbb záradékot minden bizonnyal a hollywoodi sztárpár, ­Catherine Zeta-Jones és 25 évvel idősebb férje, Michael Douglas írta alá esküvőjük előtt. Douglas korábbi nőügyei miatt bekerültek a szerződésbe olyan passzusok, miszerint ha elválnak, akkor a feleség minden együtt töltött évért kap kétmillió dollárt. Ha férje félrelép, akkor is kap annyiszor még kétmilliót, ahány ilyen affér történt.

Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága nem jött létre, azonban egy teljesen kész szerződés már a felek kezében volt. A kontraktus láttán nem csoda, hogy Ben az esküvő előtt lelépett: a szerződésben a két sztár kötelezte magát arra, hogy hetente legalább négyszer szeretkeznek, még a szenvedélyes szerelem elmúltával is.

Tom Cruise és Katie ­Holmes szerződése sem a sírig tartó bizalomról tanúskodik, de mint utólag kiderült, volt értelme a záradéknak, hiszen öt év házasság után elváltak. Házasságuk felbontását követően az exfeleség a házasságban töltött minden évért hárommillió dollárt kapott, így összesen 15 milliót kaszált, kiegészítésként pedig évi 400 ezer dollár gyerektartást kap kislányuk, Suri után.

Beszóltunk a papnak

– A házassági szerződés számomra a házassági esküvel ellentétben áll. Míg az utóbbiban a két ember a feltétel nélküli szeretetéről, bizalmáról, hűségéről vall, és így köti össze életét, a másikban azt feltételezik, hogy ez mégsem fog megvalósulni – mondja Bertha Zoltán református lelkész, a Szólj be a papnak! résztvevője. Az én hitem szerint, amikor valakik házasságra lépnek, azzal egy időben nem lenne szabad kiskaput is építeniük. Mit gondolunk az orvosról, amikor a kezébe adjuk az életünket, és azt mondja, hogy ezt a papírt írjuk alá, arra az esetre, ha a műtét közben valami komplikáció lépne fel, és nem tudnák megmenteni az életünket? Vajon el tudunk-e menni felszabadultan, teljes örömmel arra a rendezvényre, ahol esetlegesen terrortámadás veszélye állhat fenn?

A házasság attól működik, hogy együtt léptünk rá arra az útra, ahonnan nem opció egyikünk számára sem a vészkijárat, mert nem opció a másik kihasználása, megcsalása, becsapása, bizalmatlankodása, önzése. Aki ezt már az elején nem gondolja komolyan, és ezért házassági szerződést írna, az ne tegyen annak ellenkezőjéről esküt sem. Az én házasságomban az nyugtat meg minden vita, türelmetlenség, harag után, hogy Isten előtt fogadalmat tettünk, aki áldását adta ránk. És nincsen más út, mint hogy a problémákat meg kell oldanunk együtt. Vele együtt hárman. Összegezve egy pénzügyi tanácsadó szavait idézem: „Ha azért van szükség a házassági szerződésre, hogy váláskor nehogy rosszul járjon valaki, akkor a házasságon kell elgondolkozni.”

Bizalom…

Ma Magyarországon minden második házasság válással végződik. Talán ez is oka lehet annak, hogy az utóbbi két évben ugrásszerűen megemelkedett a házassági vagyoni szerződések száma. A két adatot egybevetve felvetődik a kérdés: ha az írott záradék ereje növekszik, akkor az egymásnak tett eskü ereje csökken? Akárhogy is döntünk, a legfontosabb a bizalom. Az a bizalom, amely kimondatja velünk a boldogító igent, s ami által egy életre szövetséget kötünk.

