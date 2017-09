„Hazai pályán bárki ellen lehet esélyünk”

A cívisvárosi sportbarátoknak nem kell tovább vágniuk a centit, hiszen a DEAC péntek este bemutatkozik az NB I-ben, Berényi Sándor tanítványai a Magyar Kupa tavalyi bronzérmesét, a Naturtex Szedeákot látják vendégül 18 órától az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. Az ütközet rendkívül pikáns lesz a szegedi születésű csapatkapitánynak, Molnár Andrásnak, valamint Ivan Lilovnak hiszen a bolgár kosaras a nyáron pont a Csongrád megyeiektől érkezett a hajdúságiakhoz. A rajt előtt Becsky István adott interjút a Hajdú-bihari Naplónak. A klub szakosztályvezetője többek között beszélt a felkészülésről, a keretben történt változásokról, valamint a célt is meghatározta.

Tavasszal bajnoki címet ünnepelhettek a másodosztályban. Hogyan tudná összegezni az elmúlt idényt?

Becsky István: A szezon nem úgy indult, ahogy elterveztük. Az első nyolc fordulót követően négy győzelemmel és négy vereséggel álltunk. Ekkor edzőváltásra szántuk rá magunkat, de hangsúlyozom, hogy mind Horváth Imrét, mind Ferenczi Tamást remek szakembernek tartom, ám akadnak olyan helyzetek, amikor új impulzusra van szüksége egy gárdának. Berényi Sándor mellett új játékosok is érkeztek, akik meghatározó szerepet töltöttek be a csapatban. Óriási sikerként könyveltük el, hogy Debrecennek ismét NB I-es együttese van. Nagyon készültünk a feljutásra, így csalódottak lettünk volna, ha nem sikerül.

Berényi Sándorral szerződést hosszabbítottak a nyáron. Nehéz volt vele dűlőre jutni?

Becsky István: Bennem nem volt kétség, hogy ő a legmegfelelőbb ember erre a feladatra. Sanyi gyerekkori barátom és csapattársam is, kitűnően ismerjük egymást, a szakmai törekvései egybecsengenek az enyéimmel. Nem volt egyszerű meggyőzni, hiszen elsősorban az utánpótlásban képzelte el magát. Az egyik legnagyobb erősítésnek azt tartom, hogy sikerült az edzőnkkel megállapodni. Szintén örömteli szakmai tanácsadónk, Ráthonyi Tamás maradása, akit senkinek sem kell bemutatni Debrecenben. A szakmai stáb Kádár Tamással és Kovács Adriánnal egészült ki, Adrián Spanyolországból tért haza.

Az előző évhez képest átalakult a keret. Mennyire elégedett az igazolásokkal?

Becsky István: Úgy tűnik, ütőképes csapatot tudtunk összerakni, de ahogy mondani szokták, a puding próbája az evés lesz. Olyan légiósokat kerestünk, akik fiatalok és motiváltak, de emellett szeretnénk, ha vezérei is lennének a DEAC-nak. Nem kívántuk szélnek ereszteni a feljutást kiharcoló gárdát, a húzóembereket meg akartuk tartani.

A másodosztályhoz képest az NB I mennyivel megterhelőbb anyagilag? Sikerült-e új „mecénásokat” találni?

Becsky István: Az alsóbb osztállyal összevetve ez más kávéház, mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk, hiszen mások az elvárások és a fizetési igények. A szponzorok számára komoly vonzóerő az élvonal, szerencsére a régiek megtartása mellett sikerült új támogatókat is találnunk. Gazdaságilag stabil lábakon állunk, bátran támaszkodhatunk a városra és az egyetemre, mindketten fontos pillérei a cívisvárosi kosárlabdának. Hálával tartozunk a Debreceni Sportcentrumnak, amely nagy segítséget nyújt a háttérfeltételek megteremtésében.

Újoncként vágnak neki a pontvadászatnak. Milyen eredménnyel lennének elégedettek?

Becsky István: Minimális célunk a bennmaradás. Szeretnénk Debrecenben egy olyan együttest, amely folyamatosan telt ház előtt játszik, a játékosok pedig minden labdáért csúsznak-másznak, és nem ismernek lehetetlent.

Az első fordulóban a Szegedet látják vendégül. Mit gondol a vetélytársról?

Becsky István: Nagyon örülnék, ha zsúfolt lelátók előtt fogadhatnánk a szegedieket. Három egykori remek játékosunkat, Kovács Imrét, Erdei Ádámot, valamint Takács Dánielt pénteken búcsúztatjuk el. Sajnos Szabó Miklós egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ünnepségen. Kiváló hangulatú, látványos találkozón egyértelműen debreceni sikert várok. Jó csapatnak tartom a Szegedet, ennek ellenére szeretnénk legyőzni ellenfelünket. Úgy gondolom, készen állunk a rajtra, kemény felkészülés van a srácok mögött. Az edzőmeccseken az eredmény másodlagos volt, ilyenkor főleg a mutatott játék érdekes. Meggyőződésem, ha mindenki egészséges, hazai pályán bárki ellen esélyünk lehet a győzelemre. Egyik mérkőzésen sem fogunk feltartott kézzel kimenni a pályára.

Tapasztalatai alapján az embereket mennyire érdekli a kosárlabda a városban?

Becsky István: Van igény a sportágra, ezt igazolja, hogy több mint háromszáz bérletet adtunk már el. Az is bizakodásra adhat okot, hogy a 3×3-as világeseményeket négy nap alatt több mint tízezren követték figyelemmel Debrecenben. Folyamatosan építkezünk, szeretnénk a csarnokot is szebbé varázsolni. Igyekeztünk pénztárcabarát jegyárakat meghatározni, a felnőtt ezer, a diák tikett pedig ötszáz forintba kerül. Emellett három-, négy-, illetve ötfős családi bérletet is kibocsájtottunk. Elégedett lennék, ha az összecsapásainkra átlagban ezer drukker kijönne. A nézőszámban természetesen meghatározó szerepe lesz annak, hogy milyen eredményeket tudunk elérni.

Térjünk át az utánpótlásra. Vannak olyan „csiszolatlan gyémántok”, akik néhány éven belül húzóemberei lehetnek a DEAC-nak?

Becsky István: Minden évben akad két-három kiemelkedő képességű tehetség, akik az utánpótlás-válogatottakban is bizonyítanak. Olyan életpálya-modellt szeretnénk a fiatalok elé állítani, amellyel megmutatjuk, érdemes kosárlabdázónak állni a településen.

Mikor lehet NB I-es női alakulata a városnak? Korábban Medgyessy Dóra azt nyilatkozta lapunknak, ha feljutna a Debrecen, azonnal visszatérne.

Becsky István: Üzenem Dórinak, hogy először haza kellene jönnie és feljuttatni a csapatot. A viccet félretéve, lehetőségeinkhez mérten mindent megadunk a másodosztályú együttesnek, amely lépésről lépésre fejlődik. A szakmai irányításért Kovács Imre felel, tehát remek kezekben van a gárda. Nem vetjük el az ötletet, dolgozunk rajta.

HBN-Biró Ádám

