Hazai környezetben kapott ki a DEAC

Nyugodtan készülődtek a HKB elleni hazai találkozóra a a DHK hokisai vasárnap este, hiszen minden szempontból nekik állt a zászló.

Változatos játékkal indult a meccs, a házigazdák megpróbáltak dominálni, de eléggé körülményesen szövögették a támadásaikat. 13.59-nél komoly védelmi megingás után a pakk Egyedhez került, aki közelről a vendégeknek szerezte meg a vezetést.

A 2. harmadban csupán 46 másodperc kellett az egyenlítéshez; Németh Attila korongját Turcotte lőtte keresztbe, a jól helyezkedő Hári pedig egyből a hálóba vágta a pakkot. Tovább pörgött a hazai együttes; 21.51-nél Jancsó szabálytalankodott az üresben kilépő Hárival szemben, a játékvezetők teljes joggal fújták be a büntetőlövést. Az ítéletet a sértett hajtotta végre; rávitte a korongot Hajekre, jobbra cselezett, majd visszanyúlva a hálóba pöccintette a korongot! Visszatámadott a HKB, ügyesen adogattak a mieink védekező harmadában, 24.55-nél Albertre nem jutott védő, egyenlített a vendégcsapat.

Fejben nem voltak ott

A 3. harmad hazai előnnyel kezdődött, 41.39-nél a vendégek sportszerűtlen magatartás miatt kaptak 2 perces kisbüntetést. Az emberelőnyt 11 másodperccel később gólra váltották a debreceniek, egy közeli lövés után Novotny érkezett a kipattanóra és a hálóba vágta. 42.58-nál Antal Arnold törte össze az ütőjét, ő is megkapta a maga 2 percét, a HKB pedig villámgyorsan élt a lehetőséggel; 43.19-nél Satek robogott el és kiegyenlítette az állást. A lelátóról úgy tűnt, összezavarodott a hazai csapat; 48.33-nál kijátszott helyzetből Jancsó talált be, majd 49.33-nál egy kontra végén Szopos növelte a vendégek előnyét. A bekapott gólok után magasabb fokozatba kapcsolt a DEAC, 52.24-nél Turcotte vert be egy kipattanót, sikerült szépíteni! Komoly energiákat mozgósítva küzdött az egyenlítésért a hazai alakulat, az idő azonban elfogyott, maradt az 5–4 a Hokiklub Budapestnek.

Nem játszott jól a debreceni együttes, nehezen találta meg a saját játékát, akadozott az emberelőnyös helyzetek kihasználása is. David Musial vezetőedző ezúttal is visszafogottan nyilatkozott: „Nem ez volt a legjobb a meccsünk. A találkozó előtt elmondtuk; mindenkinek készen kell állni, hogy fejben ott legyen a mérkőzésen, sajnos ez egy pár embernek nem sikerült és ezt megbüntették. Gönczi Lajos az első felnőtt meccsén szépen játszott, jó teljesítményt nyújtott.”

Folytatás kedden 18.30-kor a Fehérvári Titánok ellen idegenben.

