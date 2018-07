Hazahúzta a szíve a kézist

Bizonyára sokaknak cseng ismerősen Rédei István neve Hajdú-Bihar megyében: nem is csoda, hiszen a korábbi válogatott kézis egykoron a DKSE színeiben lődözte a gólokat. A kiváló jobbátlövő 2009 nyarán igazolt a spanyol Arrate csapatához, ahol két szezont húzott le. Ezután, 2011 nyarán visszatért Magyarországra, a Tatabánya játékosa lett. Egy év után azonban ismét úgy döntött, légiósnak áll, a francia Dijon Bourgogneban folytatta pályafutását. Később, 2014 nyarán a Cesson-Rennes sportolójaként tűnt fel, az utóbbi három idényben pedig a másodosztályú Cherbourg sikeréért harcolt.

Most azonban úgy döntött, elég volt a külföldi kalandozásból, ideje ismét Magyarországon bizonyítani, nyártól az Eger-Eszterházy SzSE mezét ölti magára.

Felejthetetlen marad

Rengeteg mindenről maradtam le az elmúlt hat évben, amíg Franciaországban játszottam. Jóformán csak nyaranta jártam haza, hiányzott a család, a barátok. Nem vehettem részt a születésnapokon, a keresztelőkön, az esküvőkön. Úgy éreztem, ebből ennyi elég lesz, itt az ideje hazatérni.”

– Persze jól éreztem magam külföldön, de már arra is gondolnom kell, hogy az aktív éveim után mihez kezdek majd – részletezte Rédei, majd arra is rátért, mikre fog a leginkább szívesen visszaemlékezni az elmúlt időszakból.

– Gyönyörű helyekre jutottam el, meseszép környezet vett körül, az embernek még a kedve is jobb az olyan közegben. Emellett a Cherbourg közönsége fenomenális volt, fantasztikus hangulatot tudtak teremteni a mérkőzések alatt. Holott a franciáknál a foci, a kosárlabda és a rögbi után jön csak népszerűségben a kézilabda. Amíg pedig az első osztályban játszhattam, olyan riválisok ellen léphettem pályára, akik komoly szintet képviselnek – elevenítette fel a 34 éves klasszis.

Azt is megtudtuk, hogy a spanyol vagy a francia időszak volt-e maradandóbb a kézis számára. – Ugyan Spanyolországban csak másfél évet töltöttem, azonban az ottani mentalitás, az emberek közvetlensége, az egész miliő felejthetetlen marad.

Jó játékkal segítene

Arról is érdeklődtünk, milyen érzés újra itthon. – A közvetlen környezetem nagyon örül, hogy ismét a közelükben vagyok, ahogyan én is. Nyilván szokatlan lesz eleinte, hogy csak magyar szót hallok, a csapattársak és az edző is az anyanyelvemen beszél, de hamar hozzá fogok szokni – érkezett a válasz, majd arra is fény derült, miért éppen az Eger csapatához igazolt Rédei.

– Amióta az egriek feljutottak az élvonalba, folyamatosan hív az elnök, hogy játsszam náluk. Ám mivel élő szerződésem volt, így nem lehetett ezt megoldani olyan egyszerűen. Most viszont lejárt a kontraktusom, és ugyan több lehetőségem is lett volna külföldön, mégis úgy határoztam, hazaigazolok. A 2017/18-as bajnokságban remekül teljesített az Eger, bízom benne, legalább ilyen produkciót tudunk majd nyújtani a következő idényben is. Remélem, tudásommal és rutinommal tudom segíteni az együttesemet, illetve hogy elkerülnek a sérülések.

Rédei István térde nyolc évvel ezelőtt Spanyolországban sérült meg, az operációt sem kerülhette el, de azóta szerencsére már jól van, és szeretne minél tovább kézilabdázni. – Amíg élvezem a játékot, és úgy érzem, hogy a csapatom hasznára vagyok, folytatni szeretném. Két évre írtam alá Egerben, de nem csak addig tervezem az aktív pályafutásomat. Persze ha úgy alakul, hogy be kell fejeznem, akkor sem fogok kétségbe esni, megvan a tervem erre az eshetőségre is. Nem szeretnék úgy járni, mint oly sok sportember, aki a karriere végeztével ott áll, és nem tudja, mihez kezdjen.

Drukkol nekik

Debrecenben köztudottan hosszú ideje nincsen első osztályú férfi kézicsapat. Ez Rédei számára is érthetetlen, ugyanakkor reméli, a jövőben változni fog a helyzet. Mint korábbi válogatottat, a magyar nemzeti együttesről is faggattuk egy kicsit a jobbátlövőt. – Egyfajta generációváltás zajlik a válogatottban, a legutóbbi két meccsükön úgy tűnt, remek összhang alakult ki az idősebb és a fiatalabb játékosok között. Figyelemmel kísérem a szereplésüket, és csak remélni tudom, szép sikerek előtt áll még a nemzeti gárdánk – bizakodott Rédei, akit az utánpótlás helyzete is foglalkoztat, éppen ezért tervezi, hogy kilátogat a Főnix Csarnokba, ahol két héten át zajlik a junior női kézilabda-világbajnokság.

