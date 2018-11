Hazaérkezésük után sem pihennek a diadalmas szakácsok

Bronzéremmel tért haza a Luxembourgban november 24–28. között megrendezett szakács- és cukrász-világbajnokságról a Hajdúsági Regionális Culinary Team.

A csapat – mint azt a csütörtöki eredményismertetéskor közölték – a bő egy esztendő múlva rendezendő olimpián is szeretné megmutatni tudását.

Bronzéremmel tért haza a Luxembourgban november 24–28. között megendezett szakács- és cukrász-világbajnokságról a Hajdúsági Regionális Culinary Team. Az eredményről Gajdán Antalné, a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület elnöke tájékoztatta a sajtó képviselőit csütörtökön a művelődési központban.

Jó úton a fiatal tehetségekért

A csapat tagjai mindent megtettek a sikeres szereplésért. Az elnöktől megtudhattuk azt is: jó úton haladnak az utánpótlás nevelésében, erre ez az eredmény is példa, hiszen a fiatal tehetségek már megmutatták „oroszlánkörmeiket”. Bulcsu László, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében megfogalmazta: ez az eredmény is jól példázza a tehetség, a munka, a szorgalom fontosságát. A csapat nemcsak Böszörmény, a megye, hanem az ország jó hírnevét öregbítette teljesítményével külhonban.

Fórizs László alpolgármester szerint a siker az elhivatottság, a megszállottság diadala. Ez viszi előre a csapat tagjait, hogy minél eredményesebben szerepeljenek a különböző megmérettetéseken.

Gajdán Antalnétól megtudhattuk, hogy hazaérkezésük után sem pihennek: lelki szemeik előtt már ott lebeg a bő egy esztendő múlva rendezendő olimpia. Ott is szeretnék megmutatni a gasztronómia ékességeit.

