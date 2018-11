Havas eső, havazás is lehet a jövő hét elején

© Illusztráció: Matey István

Budapest – A jövő hét elején az eső mellett havas eső, havazás is lehet, a hét második felében eső lesz a jellemző. A leghidegebb órákban mínuszokra is készülni kell, s többfelé a maximumok is plusz 5 fok körül alakulnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.