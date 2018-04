Hatvan pluszos hölgy társat keres…

– Harminckét év házasság után különváltunk a férjemmel. Két szép lányunk addigra már felnőtt, mi pedig úgy döntöttünk, ami nem megy, nem kell erőltetni. Azóta egyedül élek, társtalanul, de szerencsére nem vagyok magányos. Rengeteg kedves ismerős és jó barát vesz körül a nyugdíjas klubokban, bálokban, ahová eljárok, testi-lelki felüdülést jelent beszélgetni és táncolni egy jót az ilyen alkalmakkor – meséli a nyíregyházi Rubóczky Ágnes, hozzátéve: nem titkolt vágya, hogy idővel rátaláljon egy megfelelő, megbízható társra, akivel a nap 24 órájában megoszthatja örömét, bánatát, akit kitüntethet figyelmével, szeretetével.

Szeret ismerkedni

– Soha nem azért megyek el ilyen összejövetelekre, hogy „bepasizzak”, viszont szeretek új emberekkel megismerkedni. Ha összehoz a sors (és az élőzene) egy első látásra szimpatikus, korombeli, független férfival, kipuhatolom, hogy „második látásra” is megnyerő-e: milyen a stílusa, viselkedése, életvitele, mennyi közös van bennünk. Legkevésbé az anyagi kondíciója, a volt vagy meglévő munkahelyi rangja, a kocsija vagy a háza paraméterei érdekelnek a potenciális „nagy Ő-nek”, sokan mégis ezt tartják a legfontosabbnak a tudtomra adni úgy a személyes, mint az internetes ismerkedések során. Engem elsősorban az érdekel, hogy milyen ember lakozik „odabent”, kellően őszinte és hűséges típus-e. És persze az sem mindegy, hogy mik a szándékai: alkalmi partnert, házvezetőnőt, betegápolót vagy igazi, szeretetre és tiszteletre méltó társat lát-e bennem – merthogy mindegyik típusra akad példa, főleg a világhálón „bepróbálkozók” között – árulta el Ágnes.

A maholnap 65. életévéhez érkező, két évtizede özvegy Gyula szerint az ötvenes, hatvanas években született hölgyek sem különbek, mint „a mai fiatalok”, tisztelet a kivételnek. – Pár éve, amióta megtanultam kezelni a számítógépet, fent vagyok a Facebookon, és néha társas összejövetelekre is elkísérem a szintén özvegy, szomszédomban élő barátomat. A társ­kereső hirdetések, honlapok hidegen hagynak, ez nem az én világom, de tény: „nem jó az embernek egyedül”. Szomorúan tapasztalom, hogy egyes asszonyokat nem a személyem, az élettörténetem, a családi hátterem vagy az érdeklődési köröm érdekli, hanem az, mit tudok felmutatni: van-e autóm, hol és milyen lakásban élek, mennyi van a bankszámlámon – kesergett Gyula, aki bevallotta: olyan társra vágyik, akivel együtt nevethet, kertészkedhet, kirándulhat, nagyokat beszélgethet és esténként összebújhat.

Tudnak segíteni

– Voltak már a programjainkon huszonévesek is, de jellemzően a 30–50 év közötti korosztályt képviselik a hozzánk forduló társkeresők – mondta lapunknak Lencsés Brigitta párkapcsolati tanácsadó, tréner, a nyíregyházi Randiügynökség vezetője.

– Főként olyan nők és férfiak keresnek párt, akiknek volt már komoly kapcsolatuk, de nem született gyermekük, vagy akik elváltak, sokan közülük pedig egyedülálló édesanyák. Nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a szórakozóhelyekre szinte csak tinik járnak, és bár az online társkeresők virágkorukat élik, sokakat gyanakvóvá tesznek a virtuális világban kiszínezett, sokszor hamis információk. Mi nem fényképek és jellemrajzok alapján próbálunk meg társat találni az egyedülállóknak: programokat szervezünk, ahol a szinglik ismerkedhetnek, beszélgethetnek. Azt tapasztaljuk, hogy a társ­keresők tele vannak félelmekkel és bizonytalansággal, nem egyszer szégyenérzettel, ám a programok végére eltűnik a feszélyezettség és azt mondják: de jó, hogy eljöttek. Még akkor is, ha nem találnak párt, jó élményekkel távoznak: kimozdulnak otthonról, beszélgetnek egy jót, és új embereket ismernek meg. Szervezünk klasszikus rapid randit, és tervezzük a speciálisat, „gyerek nem akadály” mottóval – ezeken hét percenként ülnek át egy másik résztvevőhöz a társkeresők. A társasjáték randi azért izgalmas, mert a játék végére önkéntelenül is nagyon sok mindent elárulunk magunkról, de van ennek egy elmélyülős-beszélgetős változata is, és készülünk a krimi-randira is, ahol a „szereplőknek” egy bűntényt kell megoldaniuk – mesélte Lencsés Brigitta, és hozzátette: a hozzájuk fordulók között kezdetben sokkal több a hölgy.

Egymást biztatják

– Volt olyan programunk, amit le is kellett mondanunk, mert tíz hölgyre jutott két férfi, de mára ez kiegyenlítődött. A szinglik egymást biztatva jönnek el az eseményekre – egyikőjüket például azzal küldték el a rapid randira a barátai, hogy ha ő párt talál, majd ők is eljönnek –, és ha már ott vannak, leküzdik a kezdeti ellenérzéseiket és nagyon jól érzik magukat. Nagy büszkeséggel mondhatom, hogy vannak, akik a mi programunkon lettek egy pár, de annak is örülünk, hogy többen, akik nem jöttek ugyan össze, de nagyon jó barátokká váltak.

Ismerkedési esteknek adnak otthont

Egy finom vacsora, kellemes élőzene, jó társaság és remény, hogy rátalálunk a hozzánk illő társra. Ezt kínálja tálcán immár évtizedek óta havonta egyszer a nyíregyházi Nyíri Fészek étterem – lapunkban és interneten is népszerűsített – társasági programja, amelyről a vendéglátóhely tulajdonosa, Pastrovics Zoltán így nyilatkozott: – Anno magányos szívek délutánjaként adtunk helyet ennek a rendezvénynek, ma már ismerkedési estnek nevezzük. Sok elvált, özvegy, magányos hölgyet és urat sikerült „összehoznunk” az évek alatt, voltak, akik nálunk tartották meg a lakodalmukat is! A fiatalok számos belvárosi szórakozóhely közül választhatnak, az idősebb generáció kikapcsolódási, ismerkedési lehetősége ennél jóval szűkre szabottabb. Mindig felbukkannak újabb és újabb arcok a vendégek között, akik keresik, s reméljük, előbb-utóbb meg is találják a boldogságot.

