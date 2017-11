Háttérbe szorul a közfoglalkoztatás Biharnagybajomban

Az utóbbi időben egyre kisebb a munkanélküliek aránya a nagyközségben, ugyanis a szomszéd településen egy ipari robotok készítésével foglalkozó cég sok személyt foglalkoztat. Szitó Sándor polgármester elmondta, nagy segítség, hogy ott rengeteg embert alkalmaznak, ami megélhetést nyújt nekik és családjuknak.

– A közmunkásaink közül is többen elmentek oda dolgozni. Több műszak van, jobb fizetés, ráadásul az utazás is meg van oldva, ugyanis a cég az alkalmazottak miatt buszjáratokat indított. Más településekre is átjárnak a munka miatt az emberek, de nem akkora számmal, mint ehhez a céghez. Nagy öröm számunkra, hogy sokaknak sikerült visszatalálniuk a munkapiacra. Persze így kevesebb a közmunkás, de a feladatokat, például a parkosítást, valamint a növények karbantartását így is el tudjuk látni – hangsúlyozta.

Hiába kevesebb a közmunkás, az önkormányzat nagy gondot fordít arra, hogy a település egyre szebb legyen. Ennek érdekében, az önkormányzat költségvetéséhez mérten, mindent meg is tesznek.

HBN–BR

