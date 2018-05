Hátrahagyta a lángoló autót és a három lányt

A másodfokú bíróság a Püspökladányi Járásbíróság 2017. június 9-én hozott ítéletét megváltoztatta, s a vádlottat az ellene emelt közveszély okozása vétség vádja alól felmentette. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyva K.Gy. vádlottat segítségnyújtás elmulasztása, testi sértés bűntettének kísérlete és kábítószer birtoklás vétsége miatt mondta ki bűnösnek. Az első fokon halmazati büntetésül a vádlottra kirótt 2 év börtönbüntetésen, a 2 év 6 hónapra kiszabott járművezetéstől eltiltáson nem változtatott a törvényszék.

A baleset után külföldre ment

Két év börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék csütörtöki ülésen K. Gy. vádlottat, aki 2014. június 6-án Püspökladányban kisodródott egy kanyarban, áttörte egy ház kerítését, kiütötte a gázcsonkot, majd utasait hátrahagyva elment a helyszínről.

Fotó: Derencsényi István

A vádlott 2014. június 6-án két püspökladányi vendéglátóhelyen szórakozott. Hajnalban indult haza, unokatestvérével és két barátnőjével. Hajnali 4 óra körül Püspökladány belvárosában, a 42-es számú főút városon átívelő szakaszán haladt, amikor egyik utasa jelezte, hogy balra kellene mennie. K. Gy. túl gyorsan haladt ahhoz, hogy hirtelen be tudja venni a kanyart, lesodródott az útról, átszakított egy kerítést, kiütötte a ház tövében lévő gázcsonkot, majd a lakóház hátsó falának ütközött. A gázcsonkból kiömlő gáz meggyulladt, lángba borult az autó és az épület is. Az egyik lány az ütközés következtében elájult, társa a vádlottnak is szólt, de az eszméletlen lányt végül a két barátnő húzta ki az autóból. K.Gy. is kiszállt, de azonnal elhagyta a helyszínt. A balesetet észlelte egy éppen járőröző rendőr, a három lányt távolabb küldte a lángoló autótól, majd a ház lakóit is riasztotta, hogy hagyják el az épületet. A belobbant gáz többméteres lángoszloppal égett, felgyulladt a fa tetőszerkezet és a tűz tovább terjedt a födémben.

Nem volt ok enyhítésre

K.Gy. először Budapestre menekült, sérüléseit egy budapesti kórházban látták el, ahol azt mondta, grillezés közben hígítós flakont dobtak a tűzre és a kicsapó láng sebesítette meg. Miután ellátták, önkényesen elhagyta az intézményt, és Olaszországba utazott. A vádlott ellen elfogatóparancsot adtak ki. K.Gy. majdnem 3 hónappal később feladta magát. A karambolban a három lány 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A balesetben érintett család otthona lakhatatlanná vált, hónapokkal később, önkormányzati segítséggel és kölcsönökből tudták újjáépíteni.

Fotó: Derencsényi István

Dr. Nagy Antal tanácselnök az ítélet szóbeli indokolásakor kiemelte: a másodfokú bíróságnak a közveszély okozása kérdésében arra kellett választ adnia, hogy a vádlott a cselekménye lehetséges következményével számolnia nem kellett, így e körben nem róható terhére az elvárható figyelem, vagy körültekintés elmulasztása. Minthogy a közveszély okozása bűncselekmény megállapíthatóságának az elkövetői – tudati – oldalon jelentkező eleme hiányzott, a törvényszék a vádlottat e körben bűncselekmény hiányában mentette fel. A másodfokú bíróság a közveszély okozása vétségében ugyan felmentette a vádlottat, a terhére rótt bűncselekmények azonban többszörös halmazatára és a terhelt előéletére tekintettel a 2 éves szabadságvesztés büntetés enyhítésére nem látott lehetőséget.

Mivel másodfokon az elsőfokú döntéstől eltérő döntés is született, s a vádlott védője a nyilvános ülésen fellebbezést jelentett be, az eljárás harmadfokon, a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

Az ügyész és a vádlott nem kívánt részt venni a nyilvános ülésen, így ők az ítélet kézhezvételétől számított nyolc napon belül terjeszthetik elő jogorvoslati kérelmüket.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA