Határvadászokat toboroznak Sárándon

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság toborzócsoportja szeptember 15-én a ci Városnapon, valamint a nyírábrányi Tök-Jó Dinnyefesztiválon várta a határvadász-hivatás iránt érdeklődőket.

A rendőrök ismertették a jelentkezéshez szükséges egészségügyi, pszichikai és fizikai feltételeket, a képzés részleteit és a határvadászok feladatát, egyben válaszoltak a képzés kapcsán felmerült kérdésekre. A rendőrség munkatársai igyekeznek mindenben segíteni a jelentkezőket, a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat is megkaphatják tőlük az érdeklődők. A tájékoztatást követően a toborzók a felvételizni szándékozók részére jelentkezési egységcsomagokat is átadtak.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata (Debrecenben, a Kossuth utca 20. szám) továbbra is fogadja a személyesen érdeklődőket. Emellett a rendőrkapitányságokon és határrendészeti kirendeltségen is lehet információt kérni. A képzésről és a jelentkezés feltételeiről a rendőrség honlapján is megtalálható minden tudnivaló, valamint működik a rendőrség hivatalos Facebook-oldala is, ahol az érdeklődők tájékozódhatnak és kérdéseiket is feltehetik.

– Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság –

