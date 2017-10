Határtalan lehetőség: Erasmus+

Debrecen – Csaknem 170 egyetemi oktató-dolgozó nyújtotta be pályázatát a most zárult Erasmus+ pályázati felhívásra. A hallgatók számára azonban továbbra is nyitott a lehetőség, hiszen még lehet jelentkezni külföldi tanulmányi ösztöndíjra és szakmai gyakorlatra egyaránt. A Debreceni Egyetem 80 ezer eurót nyert uniós forrásból a Tempus Közalapítvány pályázatán kifejezetten oktatói-munkatársi mobilitások megvalósítására.

– A pályázók elsősorban az Európai Unió országaiban szeretnének hosszabb-rövidebb időt eltölteni, jellemzően 2 napos-egyhetes oktatási kurzusok tartásával. Az egyetemi dolgozók pedig inkább tanulmányutakra igénylik a támogatást – mondta az unideb.hu portálnak Jánosy Orsolya. A Nemzetközi Iroda vezetője hangsúlyozta: sajnos a rendelkezésre álló keretösszeg nem teszi lehetővé hosszabb időtartam támogatását, de így szinte valamennyi pályázó támogatásban részesülhet. A karok közül a Bölcsészettudományi, valamint a Gazdaságtudományi Kar oktatói gárdája, a munkatársi jelentkezők között pedig az Egyetemi és Nemzetközi Könyvtár dolgozói bizonyultak a „legaktívabbnak”. Bár az oktatói-dolgozói pályázat szeptember 30-án lezárult, a hallgatók számára továbbra is nyitottak a külföldi lehetőségek. – Várjuk a jelentkezéseket a 2017/18-as tanév 2. félévére az Erasmus+ és Campus Mundi pályázatokra egyaránt, hiszen a Debreceni Egyetem beiratkozott hallgatói számára – alap-, mester-, osztatlan, doktori és felsőfokú szakképzés, nappali és levelező képzésen egyaránt – nyitva áll a lehetőség, hogy akár egy évet is külföldi tanulmányokkal töltsenek – emelte ki Gara Péter. Az úti cél az Erasmus+ programban elsősorban uniós ország lehet, de a Campus Mundi program támogatást nyújt Európán kívüli mobilitásokhoz is – tette hozzá az intézményi koordinátor. Hallgatói pályázat: http://mobi.unideb.hu/node/10587/lightbox2 Ha valaki nem tanulmányi, hanem szakmai gyakorlatszerzési céllal utazna, ugyancsak pályázhat, akár 2-12 hónapos támogatásra a világ bármely országába. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázat: http://mobi.unideb.hu/node/10571/lightbox2

Jelentkezési felület: https://outgoing.mobi.unideb.hu/ Aki pedig itthon szeretne tájékozódni, további információhoz juthat a külföldi ösztöndíjakról, szakmai gyakorlati, nyelvtanulási, táborozási, vagy akár nyári munkalehetőségekről, ha ellátogat a Debreceni Egyetem Nemzetközi Irodája és a DEHÖK Hallgatói Külügyi Bizottság közös rendezvényére, a Külügyi Börzére. Időpont: 2017. október 4. (szerda) 9 óra

Helyszín: Debreceni Egyetem Főépület I. emelet (Debrecen, Egyetem tér 1.) – Debreceni Egyetem – VISSZA A KEZDŐOLDALRA