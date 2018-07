„Határtalan” karneváli kavalkád a Debreceni Egyetemen is

A nemzetközi kapcsolatok demonstrálása nem jelent nehéz feladatot, hiszen a Debreceni Egyetem hazánk legnagyobb és legnépszerűbb vidéki, a legtöbb külföldi hallgatót fogadó felsőoktatási intézménye, igazi nemzetközi kulturális és tudományos kavalkád otthona, ahol 109 ország több mint 5000 diákja nap, mint nap hozzájárul nemcsak az egyetem, hanem Debrecen nemzetközi szerepének erősítéséhez is.

A külföldi és magyar, a leendő, jelenlegi és volt hallgatók, az egyetem határokon átívelő nagy családjának összetartását semmi sem fejezi ki jobban, mint az egyetem napjaként számon tartott hagyományos évindító stadionshow. Az egyetem idei virágkocsija a yoUDay-t szimbolizálja.

– Az egyetem legnagyobb rendezvényén résztvevők közös nyelve a zene, amelynek művelésében ismét példát mutattunk: a klasszikus zeneművészeti képzés mellett egyedülálló módon a könnyűzenei irányzattal is bővült képzési palettánk. A Debreceni Egyetem saját fejlesztésű, zöld rendszámos elektromos autója a „Határtalan zene” című kompozíció a yoUDay színhelyére, a Nagyerdei Stadionba „viszi” a nézőket, ahol a zenéé és az összetartozásé a főszerep – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Rőfi Mónika.

Az egyetem 2008-ban csatlakozott először a Virágkarneválhoz. Az eredeti cél több mint egy évtizede változatlan: az intézmény népszerűsítése a város legjelentősebb turisztikai eseményén, hiszen az egyetem elválaszthatatlan része Debrecen életének.

– Azzal, hogy részt veszünk a karneválon, a városhoz tartozásunkat is kifejezzük, azon túl, hogy a készülő kompozíciók mindig az intézmény egy-egy jellegzetességét mutatják meg – hangsúlyozta a Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ vezetője.

A kompozíció – az előző évekhez hasonlóan – most is Pikó Sándor műhelyében készül, a szerelési és vasipari munkák már el is kezdődtek, hogy hamarosan felkerülhessenek a kompozícióra a hungarocell-figurák, majd a szárazvirág díszítés, és a karneváli menet indulását megelőző éjszakán az élővirágok is. Utóbbi munkából az egyetem dolgozói is kiveszik részüket, ahogyan minden évben szép számmal képviseltetik magukat a rendezvényt nyitó kerékpáros felvonuláson is, amelyre augusztus 10-én, pénteken 12 óráig még lehet jelentkezni a regisztracio.unideb.hu oldalon.

