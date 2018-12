Határon innen és túl is betlehemeztek

Hagyományőrző karácsonyi műsort vittek színpadra a Rákóczi Tagóvoda Portulácska Néptánccsoport táncosai az adventi időszakban. A 2017-es nagysikerű templomi és külhoni előadások után idén is sok iskoláskorú testvér is bekapcsolódott a kiscsoportosok előadásába, mely Benedek Elek – Karácsonyi Ének című művének feldolgozása volt. Október óta, vasárnapokon és külön órákban gyakorolták a műsort a legifjabbak is. Az előadás különlegessége, hogy a műsorrészletek külön is bemutathatóak. Ezt meg is tették több almalommal a városban.

A közel egyórás zenés-táncos művet teljes egészében karácsony előtt mutatták be a berettyóújfalui református templomban, majd a határon túli Hegyközpályi karácsonyi fesztiválján. Az ünnepi hangulat megteremtéséhez Majláth József református lelkész, Kmecz Anna és Risi László énekes, Gál Zoltán táncos és párja Fanni, a Bajnóca néptáncosai, valamint a Kacor citera együttes is hozzájárult. A hagyományőrzők Debrecenben is bemutatkoztak, fellépéssorozatuk a Fórum színpadán zárult.

2019-ben folytatják

A sikeres szereplések után a műsor életre hívója, Halicsné Jenei Zsuzsa és kollégái már a 2019-es karácsonyi műsort tervezik. A Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Gálné Tóth Klára támogatásával újszerű kezdeményezésként, az óvodák bevonásával hangulatos, gyerekközpontú és hagyományápoló műsort láthatnak majd.

