Hatalmas léptekkel fejlődik Létavértes

Az elmúlt néhány évben a sikeres pályázatok révén több nagyberuházás is befejeződött a határ menti városban. A fejlesztéseket azonban tovább folytatják, az önkormányzat azt szeretné, hogy a településen jó és érdemes legyen élni.

Új ablakok, hőszigetelés

– Az utóbbi évek legnagyobb beruházása egy közel 150 millió forintos energetikai fejlesztés volt, ebből az összegből megoldottuk az iskolák (hét épület) hőszigetelését, illetve új nyílászárókkal szereltük fel az azokat – jelentette ki Menyhárt Károly polgármester. Hozzátette, másik nagyobb fejlesztésük egy egészségügyi központ, amelyet a polgármesteri hivatal mellett levő épületből alakítottak ki több mint 30 millió forintból. A létesítményben helyet kapott egy fogorvosi és gyermekorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat is. Mindemellett építettek egy fedett, 300 férőhelyes lelátót a sportpályára, amire összesen közel 20 millió forintot költöttek, amelyből 5 milliót az önkormányzat állt. – Szerencsére a közmunkaprogramunk számára is sikerült beszereznünk egy traktort munkagépekkel együtt, amelyeket a mezőgazdaságban, és a közterületeken is tudunk használni. Ezt az önkormányzat 6 millió forintból tudta megvalósítani – hangsúlyozta a polgármester.

A város több pályázatot is elnyert a közelmúltban. Ezek között van egy 36 millió forintos energetikai fejlesztés, amelyből 250 napelemet telepítettek az uszodára és a tornacsarnokra.

A megújuló energia előnyben

– Ennél sokkal nagyobb beruházás lesz a geotermális fűtéskorszerűsítés, amire 573 millió forintot nyertünk. Ennek a projektnek a keretében fúratunk majd egy kitermelő és visszasajtoló kutat, és az ebből nyert hőenergiával a tervek szerint 10 intézményt tudnánk fűteni.

A városnak emellett régi vágya egy kisebb fürdő kiépítése, talán néhány éven belül azt az így felszínre hozott meleg víz minőségének függvényében sikerül megvalósítani.”

Emellett nyertünk 260 millió forintot, amiből az ipari területet fogjuk közművesíteni. Kétségtelen, a legnagyobb fejlesztés a szennyvízelvezetés és -tisztítás lesz, amire 3,5 milliárd forintot nyertünk úgy, hogy az önrészt az állam állja. Ebből a pénzből 30 kilométernyi csatornahálózatot építünk, 12 átemelő aknát, illetve egy új szennyvíztelepet is létrehozunk – részletezte Menyhárt Károly.

Mezőgazdasági utat terveznek

A polgármester elmondta, több kisebb pályázatot is elnyertek, amelyek kivitelezése jelenleg is tart. Egyik ilyen az önkormányzatot érinti, ugyanis 7 millió forintot kaptak arra, hogy csatlakozni tudjanak a központi ügyviteli szoftverhez. Elbírálás alatt jelenleg egy pályázat áll, ha azt is elnyerik, külterületi utat fejlesztenek. Ennek során építenek egy mezőgazdasági utat, amely a Pocsaji útféltől egészen Székelyhídi útfélig ér majd, így a mezőgazdasági gépeknek nem kell a közutakon járniuk. Erre összesen 134 millió forintot kaphatnak, amelyből 33 millió forintnyi önrészt biztosít az önkormányzat. További fejlesztési terv 300 millió forint összegű napközi konyha korszerűsítés és bővítés, mely során a jelenleg is több, mint ezer adagos konyha rekonstrukciója válik lehetővé azért, hogy a létavértesi intézményekben tanulók a kornak megfelelő, méltó körülmények közé kerülhessenek.

HBN–BR

