Hatalmas fejlesztés előtt áll az újfalui kórház

Csaknem 900 ezer euróból alakítanak ki új gyógyászati részleget a berettyóújfalui strandfürdő uszodájának emeletén, ahová a tervek szerint áthelyezik majd a Gróf Tisza István Kórház mozgásrehabilitációs járóbeteg-szakrendelését is. Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere kifejtette, évente mintegy 20 ezer járóbeteget lát el az egészségügyi intézmény, ám a jövőben szeretnék, ha már 25 ezer fő lenne kapacitásuk. A munkálatok révén egy 620 négyzetméteres rehabilitációs részleget alakítanak ki, ahol fizio-, mágnes-, balneo-, valamint hidroterápiás, súlyfürdős és iszapos kezelést kaphatnak a páciensek.

A polgármester kiemelte, fontosnak tartja, hogy Berettyóújfaluban és a térségében élő emberek magas színvonalú ellátásban részesüljenek, amelyhez elengedhetetlenek a modern eszközök és eljárások.

Az egészségügyi fejlesztések a legfontosabbak

A magyar lakosság egészségügyi állapota és a születéskor várható élettartam elmarad az európai átlagtól, így mindenképpen szükség van arra, hogy minél jobban fejlődjön az egészségügy – hangsúlyozta Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke csütörtökön, a megyeházán tartott sajtótájékoztatón.

Fotó: Kovács Zsolt

– Magyarországon a szívbetegségek, valamint a daganatos megbetegedések a leggyakoribbak, éppen ezért fontos az, hogy az emberek a lehető legjobb ellátást kapják, s emiatt mindenképpen fejleszteni kell a kórházakat. A Romániával közösen indított pályázatunk pedig pontosan ezt teszi lehetővé. Sajnos mindkét országban jóval az európai átlag alatt fordítanak pénzt az egészségügyre – részletezte.

Fejlődik a gyógyturizmus

Vitányi István országgyűlési képviselő kiemelte, az utóbbi időben Hajdú-Bihar és Bihar megye kapcsolata egyre szorosabb lett, és komoly eredményeket értek el. Ennek egyik bizonyítéka ez a kórházfejlesztési projekt is. A képviselő elmondta, Hajdú-Biharban az oktatás és az egészségügy színvonalas, a kórházak jó állapotban vannak. Emellett a turizmus és a gyógyturizmus folyamatosan fejlődik, Berettyóújfaluban is egyre nagyobb a külföldi strandolók száma.

Fotó: Kovács Zsolt

– Évről évre többen látogatnak el a strandra, szerencsére Romániából is sokan érkeznek. A fejlesztések tehát elengedhetetlenek, főleg úgy, hogy a gyógyvizünk nagyon jó minőségű. Ezt szeretnénk is kihasználni, és a közeljövőben elnyerni a gyógyfürdő, majd a minősített gyógyhely címet. Ehhez fog hozzájárulni a tervezett rehabilitációs részleg és a strand fejlesztése is, amely a csaknem 900 ezer euróból, valamint az állam által biztosított majdnem 1,1 milliárd forintból és a berettyóújfalui önkormányzat 190 millió forintjából valósul meg – ismertette Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere.

Romániában is kórházakon a hangsúly

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke elmondta, a projektben összesen négy romániai és négy magyarországi megye vesz részt, ám az egésznek a gerincét Bihar és Hajdú-Bihar adja. Kifejtette, míg Magyarországon inkább a kulturális fejlesztésekre hívnak le pénzeket, addig Romániában legfőképp az egészségügybe fektetik be a kapott támogatást. A tervek szerint öt kórházat újítanak meg, valamint a Nagyváradi Egyetem Orvosi és Gyógyszerészeti Kara is modern oktatási eszközöket kap. Ezen felül pedig Bihar megye hegyvidéki részein szeretnék az egészségügyi ellátást javítani.

BR

