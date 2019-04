Hatalmas élmény volt az egész nap a salakpályán

Hatalmas megtiszteltetés érte Adorján Zoltánt, a magyar salakmotorsport debreceni legendáját, ugyanis csapatmenedzserként vezette a salakmotor „világválogatottat” a hagyományos Lengyelország–Világ többi része (Rest of the World) viadalon. A Rzeszówban megtartott versenyt a Piotr Pawlicki, Janusz Kołodziej, Maciej Janowski, Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik és Wiktor Lampart összetételű házigazdák nyerték 51–38 arányban. Adorján csapatát Emil Szajfutgyinov, Niels Kristian Iversen, Martin Vaculik, Antonio Lindbäck, Nicki Pedersen és Gleb Csugunov alkotta.

Kész csapattal

– Amikor megkaptam a felkérést, meg sem tudtam szólalni, óriási megtiszteltetés volt, hogy én vezethettem a világválogatottat – árulta el Adorján Zoltán. – Előttem olyan nagyságok látták el ezt a feladatot, mint a multivilágbajnok Hans Nielsen. Mivel korábban négy szezont motoroztam a rzeszówi klubban, és jelenleg is én vagyok a Stal Rzeszów valaha volt legponterősebb versenyzője, gondolom, ennek köszönhető, hogy idén rám gondoltak. Én egy kész válogatottat kaptam kézhez, az volt a feladatom, hogy összeállítsam belőle a csapatot a versenyre. A szervezők azok közül a salakszórók közül tudtak válogatni, akik ráértek, azaz belefért a felkészülésükbe a rendezvény. A neveken nem lehetett változtatni, amit kicsit sajnáltam, mert én szívesen láttam volna a gárdában például Tai Woffindent vagy éppen Greg Hancockot – ismerte el a tizenháromszoros magyar egyéni bajnok klasszis.

Befuccsolt rakéta

Így a szezon előtt jó erőfelmérő volt a viadal a résztvevőknek és remek program a közönségnek. A kilátogató nagyjából 10 ezer néző nagyszerű atmoszférát teremtett, és mivel a lengyelek győztek, ez tovább fokozta a hangulatot. A világválogatottnál nagyjából mindenki hozta magát, kivéve Emil Szajfutgyinov, ugyanis az „Orosz Rakéta” csalódást keltően szerepelt, és nem csak a futamokon.

– A legnagyobb problémánk az volt, hogy az általam húzóembernek gondolt Szajfutgyinov – akit az első futamba egyes rajtszámmal pont azért tettem be, mert nem mindegy a kezdés – motorozott aznap a leggyengébben. Úgy vettem észre, elég hangulatember: ha jó napja van, bárkit bárhol képes legyőzni, de ha nincs egyben, akkor leenged, nem tud lábra állni – sajnos ezt történt a hétvégén is. Nem tette oda magát, valószínűleg a motorbeállítással sem törődtek sokat, és ez rányomta az egész csapat teljesítményére a bélyegét. De sajnos itt nem volt vége: az utolsó futamára nem jelent meg – mint kiderült, szó nélkül összepakolt, otthagyta a csapatot, és lelépett – idézte fel a kétszeres Európa-bajnok, aki az intermezzo ellenére végig remekül érezte magát, élmény volt számára Grand Prix-menőkkel dolgozni, belelátni, miként készülnek a futamokra, és összehasonlítani azzal, ahogy az ő idejükben történt.

Mint a fenti sorokból kiderült, míg a világválogatottnál akadt gond a hozzáállással, addig a lengyeleken látszott a csapatszellem. A verseny 15 futamos volt, érdekesség, hogy a küzdelem utolsó harmadára elromlott a rajtgép, így zöld lámpára kellett indulniuk a vaspapucsosoknak. Akadt, aki ezt kihasználva próbált is csibészkedni a rajtnál – ebben természetesen Pedersen járt az élen, akit ki is zártak egyszer korai rajt miatt.

A kép jobb szélén Adorján Zoltán, tőle balra állnak: Emil Szajfutgyinov, Niels Kristian Iversen, Martin Vaculik, Nicki Pedersen, guggolnak (jobbról): Antonio Lindbäck és Gleb Csugunov | Fotó: Magánarchívum

Nagy ováció

Mivel ez inkább egy show-műsor volt, így is próbálták felépíteni a szervezők: a viadalt közönségtalálkozók, sajtótájékoztatók vezették fel. A bemutatásnál hallatszott, hogy Adorjánra jól emlékeznek a helyiek, legalább akkora tapsot kapott, mint a hazai menők.

– A lengyelektől a versenyzőket is beleértve mindenki ismert, a csapatomból is egyedül csak Lindbäcknek kellett bemutatkoznom. A rajongók közül is rengetegen odajöttek autogramot kérni, vagy csak azért, hogy váltsanak velem pár szót. Ezek hihetetlenül jólesnek, mert mutatja, hogy nem felejtettek el az ottani szurkolók sem – idézte fel a hétfőn történteket a MAMS Örökös Bajnoka.

