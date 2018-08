Hatalmas az üzleti szféra bizalma Debrecenben

Mint ismeretes, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Papp László polgármester társaságában jelentette be, hogy a BMW Debrecen mellett építi fel legújabb autógyárát.

A régió központja

– Tavaly októberben látogattak meg bennünket először a BMW befektető tanácsadói, és azóta zajlott az intenzív, sokfordulós tárgyalássorozat. Ennek volt a mai nap a megkoronázása. A mai nappal hivatalosan is a BMW-család tagjává vált Debrecen – tájékoztatta a Naplót Papp László, aki a bejelentést követően nem sokkal közösségi oldalán is megosztotta a hírt, kiegészítve azzal, hogy az autógyár Debrecenbe településével már 2030-ra teljesülhetnek a 2050-re kitűzött célok. Mit is hozhat a városnak, a megyének, a régiónak az új gyár? – tettük fel a kérdést a polgármesternek.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (k), Papp László, Debrecen polgármestere (j) és Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöke a BMW bejelentésével kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón a minisztériumban 2018. július 31-én. | MTI Fotó: KKM

– Debrecen hosszú távon tudja biztosítani a foglalkoztatás, a megfelelő minőségi munka paramétereit a városban, a megyében, a régióban. Így nyugodtan mondhatom, hogy Debrecen a mai bejelentéssel egyértelműsítette: gazdasági és munkaerőpiaci szempontból a régió központjává vált. Vallom azt, hogy ez a döntés nagymértékben dinamizálni fogja a várost, a kultúrától az oktatáson át a gazdaság legkülönbözőbb területéig. Szokták mondani, hogy az adott városban egy autóipari, autógyári munkahely további 2-3 új álláshelyet generál.

Ha a mai bejelentést nézzük, Debrecenben létrejön több mint ezer új munkahely, ami több ezer újabb munkalehetőséget teremthet.”

Szakképzéstől az egyetemig

A polgármester kitért arra is, hogy természetesen az oktatást, az iskolai hátteret is érinti a BMW-autógyár idetelepülése. Elmondta: tárgyalásainak nagyon fontos része volt, hogy a középfokú műszaki, valamint a szak- és a felsőfokú egyetemi képzésben is új területeket kell nyitni. Gyakorlatilag a Debreceni Egyetem műszaki karának a megerősítése a következő évek egyik nagyon fontos feladata és kihívása. Ugyanakkor Debrecen középfokú oktatásában a műszaki szakképzés erősítése, fejlesztése is kiemelt kérdés.

Papp Lászlótól megtudtuk azt is, hogy a gyár a Kismacs és Nagymacs közötti területen lesz, és 2019 őszén kezdi el az építkezést a német cég. A debreceni közgyűlés már korábban elfogadta a szabályozási terv szükséges módosításait. A gyártelepítés további részleteiről folynak a tárgyalások.

Mezőgazdasági földterület Debrecen határában, a 33-as főút mellett 2018. július 31-én. Ezen a területen és környékén épít gyárat a BMW Group, a beruházás értéke meghaladja majd az egymilliárd eurót. | MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

– Meg kel nézni az elmúlt években autóipari centrummá fejlődött városokat, Győrt, Kecskemétet, Esztergomot és Szentgotthárdot, hogy azokban milyen fantasztikus fejlődés ment végbe. Ezek sokat profitáltak abból, hogy autógyár települt oda. A szállodaipartól kezdve az oktatáson át, a szolgáltatások területén keresztül lényegében minden szektorban – fogalmazott Papp László, majd emlékeztetett a 2014-ben, a polgármesteri székfoglalójában elmondottakra: a város létszámát növelni kell. – Ez most óriási lökést kap a BMW idetelepülésével – folytatta a városvezető.

– Ha Debrecen lakosságszáma növekszik, akkor a város gazdasági mozgástere, belső piaca is sokkal erősebb lesz. Minden területen érezhetővé válik a dinamikus fejlődése. A kedden bejelentett döntéssel a régióban páratlan gazdasági potenciál jön létre Debrecenben. Ha visszanézzük az elmúlt négy év beruházóinak sorát, látni lehet, hogy a National Instruments fejlesztett, az FAG bővítette a debreceni kapacitását, a Richter megduplázta termelését, új cég jelent meg a szolgáltató szektorban, valamint a Thyssenkrupp, a Krones, a Continental is megtelepedett Debrecenben. Ez utóbbiak közül kettő kötődik is a járműiparhoz.

Ezek a fejlesztések mindegyike mutatja, elképesztően erős a bizalom Debrecen iránt az üzleti szférában”

– vette számba a cívisváros első embere.

Minőségi változás életünkben

– Az elmúlt négy évben Európa legnagyobb vállalatainak vezetőivel volt lehetőségem találkozni a polgármesteri tárgyalóban. Ezeknek a cégeknek a túlnyomó többsége Debrecent választotta befektetési helyszínének. Azt remélem, minden debreceni életében minőségi változás következik az előttünk álló években, évtizedekben, és a hajdúsági megyeszékhely rendkívül gyorsan gyarapodó, fejlődő, nagyon erős gazdaságú és perspektívát kínáló város lesz – hangsúlyozta Papp László.

– Kovács Zsolt –

BMW-gyár - Német cég: Debrecen ideális helyszín Budapest - Debrecen - infrastruktúrája, logisztikai kapcsolatai és a BMW meglévő beszállítói hálózatának elhelyezkedése miatt - ideális helyszín az autógyártó csoport gyártókapacitásának bővítésére - derült ki a cég keddi közleményéből. A környék szakképzett munkaereje szintén jelentős előny volt... Tovább a cikkhez

BMW-gyár - Debreceni polgármester: a beruházás átírja a város jövőjét Debrecen - Az elmúlt évek gazdaságfejlesztési sikereit koronázza meg, hogy a BMW új gyárat épít Debrecenben, és a beruházás átírja a város jövőjéről alkotott elképzeléseket - mondta Debrecen polgármestere az MTI-nek azt követően, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette az ú... Tovább a cikkhez

Debrecenben építi fel új autógyárát a BMW Debrecen/München - Ahogy arról korábban beszámoltunk, a BMW Group tovább bővíti gyártóhálózatát Európában, amelynek jegyében új üzemet létesít Magyarországon, Debrecen mellett. Az új beruházás értéke meghaladja majd az 1 milliárd eurót. Az újonnan létrejövő üzemben akár évi 150 ezer darab jármű gyár... Tovább a cikkhez

BMW-gyár épül Debrecenben Budapest - Gyárat épít a BMW német autógyártó vállalat Debrecenben - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A tárcavezető elmondta: a város melletti 400 hektáros területen a legmodernebb autóipari gyártási technológiákkal, egy gyártósoron állítanak elő ha... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA