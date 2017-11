Hat szoboszlói indult a rövidpályás úszó ob-n

A viadalra az Amerikában tanuló Holoda Péter is hazatért: dacolva az átállási idővel, jó formában versenyzett, és remek időket úszott, két számban is dobogóra állhatott. Holoda 100 gyorson harmadik lett (0:47,99), ahogy 50 pillangón is (0:23,66). 100 pillén hatodikként zárt (0:53,25), 50 gyorson pedig nyolcadikként csapott célba (0:22,72).

A fiatal szoboszlóiak is remekül helytálltak a felnőtt mezőnyben, több egyéni csúcsnak is örülhettek az ifjabb generáció tagjai. Kimagaslott Békési Eszter 100 mellen elért nyolcadik pozíciója (1:11,27), illetve Suba Zsófi 14. helye (1:13,16).

HBN

