Hat gyermeket nevel egyedül az édesapa

Mennyire igaza volt a falu vezetőjének, mert Tóth József méltán megérdemelte a cserepes virágot – nyugtázták akkor a nem hétköznapi ajándékozást a településen élők. Tóth József évek óta egyedül neveli hat gyermekét.

Közel hat éve felesége elhagyta a családot, s ott maradt az apjukkal a 20 éves Norbert, 16 éves Ágnes, 14 éves Tamara, 12 éves Ádám, a 7 éves Kamilla és a legkisebb József, aki alig múlt el akkor 3 éves. Tóth Józsefnek akkor nagyon át kellett szervezni a mindennapjait, a napok minden óráját. Gyermekeit rá kellett szoktatni arra, hogy amit lehet, azt önállóan el tudják végezni. Nagyon fontos volt, hogy takarékosan éljenek, mert a kőműves apai keresetből nem lehetet dőzsölni.

Itt tapasztalta s tapasztalja napjainkban is az egész család az állam gondoskodását a gyermekekről, a több gyermekes családokról. A gyermekeknek járó kedvezmény, a gyermektámogatás nagy segítséget jelent. A gyermekei meg is hálálták a gondoskodást. Kivétel nélkül mindegyik kiválóan tanult, s tanul ma is az iskolában. Az általános iskolájukat kitűnő bizonyítvánnyal fejezték be, tovább tanultak.

Egytől egyig jól tanulnak

Norbert Győrben tanul gépjárműtervező mérnök szakon, közben dolgozik is. Ágnes, aki Gyulán járt gimnáziumba, a tantestület javaslatára, mint kitűnő tanuló, 2013 novemberében Balog Zoltántól, az Emberi Erőforrások Miniszterium vezetőjétől abban a megtisztelő elismerésben részesült, hogy két tanéven át nagyösszegű anyagi támogatást kapott. A 60 ezer forint egyrészét a családjának adta, ezzel is segítette őket. Akkor azt nyilatkozta, hogy tovább akar tanulni, biológus szeretne lenni. Napjainkban Szegeden, az egyetemen biomérnöknek tanul. Tamara, aki vendéglátó-ipari főiskolán tanul borszakértő szakon, már másodéves. Ádám is túl van az érettségin, fodrásznak készül. A legkisebb lány Kamilla most hatodikos. Kitűnő tanuló. Az iskolájában, vagy más településeken megrendezett versenyeken az elsők között szerepel, legyen az, nyelvi, vagy matematikai verseny. Szorgalmasan gyűjti a jó teljesítményét dicsérő okleveleket. Angol-német nyelvtanár szeretne lenni. A család legfiatalabb tagja József második osztályos. Nem szeretne elmaradni testvéreitől, ami a jó tanulmányi eredményüket illeti.

Munka után is munka

A hat gyermek édesapja kora reggeltől késő estig dolgozik, hogy gyermekei ne szenvedjenek semmiben sem hiányt. Évekkel ezelőtt, amikor még Debrecenben dolgozott, kora hajnalban kelt, de este, mikor haza ért, még éjszakába nyúlóan készítette gyermekeit másnapra. Ruhájukat mosta, vasalta, főzött rájuk.

Napjainkban már a lakóhelyén, Körösszegapátiban dolgozik. Így szabadideje is több van, azt gyermekeire fordíthatja. Amikor a munkaideje lejár, folytatja egy másik helyen. A kőműves szakma mellett más munkák végzéséhez is ért. Az pedig szerencséje, hogy alig akad a településen olyan személy, aki kőműves és más szerelői szakmákhoz is egyformánértsen. Ő pedig szívesen vállalja ezeket a munkákat. De kell is a kereset, mert a feleségével még egykor közösen vállalt adósságot, most neki kell törlesztenie. A családfő ezt igyekszik is megtenni, de nem könnyű.

Ha tehetik, utaznak haza

Szép házban élnek, az épületben, az udvaron rend és tisztaság van. Nem vehető észre, hogy hiányzik az asszony. Az édesapa évek alatt hozzászoktatta a gyermekeit a rendre a tisztaságra, a meglévő értékek megbecsülésére. Azt már tudják, hogy bármit is csak úgy tudnak elérni, ha tesznek érte. Az apa célja, hogy biztosítsa a felnövő gyermekei számára, hogy céljukat elérjék. Önállóan tudjanak majd élni. A gyermekek is ragaszkodnak apjukhoz. A nagyok, akik a tanulmányaik miatt már távolabb vannak a szülői, ha tehetik és a lehetőségük engedi, utaznak haza Körösszegapátiba. Példaként mondja József, hogy megható és örömteli számára, amikor karácsonykor, húsvétkor biztosan együtt a család, a hat gyermek az apjukkal. Együtt mennek a templomba, odahaza, ha szerény körülmények között is, de gyertyát gyújtanak.

– Vmirjácki József –

Segély nélkül is jól megy

A településen a helyi önkormányzat figyelemmel kíséri a család életét. Igaz, Tóth József büszkén mondja, hogy az elmúlt években nem kért támogatást a hivataltól. Az iskola pedagógusai is figyelemmel kísérik a Tóth gyermekek életét, büszkék tanítványaikra, mert nem hoznak szégyent iskolájukra. A család élete nem általános, úgy lenne kerek egész, ha minden szereplője együtt lenne. Mégis az élethelyzetek, amik a nagy létszámú családban történnek, igazolják, hogy nagy szorgalommal, odafigyeléssel, mások támogatásával lehet értelmes, tartalmas, gyümölcsöző életet élni.

