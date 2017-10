Hat és fél mázsa csirkezúza rotyogott a böszörményi fesztiválon

Még a Balaton mellől is érkeztek vendégek, de főként helyi és megyei baráti és munkahelyi társaságok foglalták el a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium melletti területen felállított pavilonokat. A helyszín két hét alatt épült fel, szombat reggeltől vasárnap hajnalig várták az érdeklődőket.

A főtéri patinás hotel fiatal és feltörekvő csapata három éve gondolta ki, hogy „gasztronómiailag” kissé megmozgatja a városlakókat. Nagyhaju Sándor maga is szakács, s valami egyedülálló étellel szeretett volna „fesztivált alapítani”.

– Az első zúzafesztivált még a főtéren tartottuk, de már akkor is tudtuk, hogy egyedülálló az országban, s talán kinövi a teret. Így is lett, s idén, a harmadikat már élő nagykoncert is kísérte, Nagy Feró tette tiszteletét csapatával, emellett több helyi és jól ismert zenekar is a színpadokra állt – többféle műfajú zenét hallhattak ugyanis a fesztiválra érkezők – fogalmazott az ötletgazda Nagyhaju Sándor.

Elmondta, hogy a csapatok egyenként 4 kilónyi csirkezúzát kaptak, az abból készült főételt ízlésesen tálalva kellett felszolgálniuk a zsűri asztalára; több mint 5 órájuk volt a pörkölt vagy más zúzaétel elkészítésére.

Ki mást hívhatott volna el szakmai zsűrinek, mint egykori tanárát, Boros László mesterszakácsot, aki Fehér Gábor és Papp Sándor mesterszakácsokkal rendületlenül kóstolta és gusztálta a közel hetvenféle zúzaételt. Több kategóriában keresték a legjobbakat, de az ételek sokasága és változatossága még az ő várakozásukat is felülmúlta.

Hagyományos íz

A hajdúdorogi Görög Demeter Kertbarát Kör is a főzőcsapatok között foglalt helyet. Nagyon egyszerű választ adtak arra, hogy miért is jöttek el Böszörménybe. Először is, tavaly második helyezést értek el zúzapörkölt kategóriában, s szerették volna ezt az eredményt minimum megismételni. Másrészt szép időben együtt főztek és pihentek, s az ízletes ebéd közös elfogyasztásával máris nyertek.

A főzésen kívül vidámparki forgatag és vásár is várta a kilátogatókat.

Hol a zúza helye?

A csirkezúza viszonylag előkelő helyen szerepel a menükben, annak ellenére, hogy belsőség, mégpedig a pacal rokona. Mint azt Boros László mesterszakács a Naplónak elmondta, megosztó étel, mégis sokan szeretik, ám elkészítése feladja a leckét.

– Kiváló levesalapanyag, pörkölteket és ragukat is ajánlatos belőle készíteni, de érdemes megpróbálni picit könnyítve is elkészíteni, citrommal, zöldfűszerekkel, tejesen. Bármilyen köret jól illik hozzá – fogalmazott a mesterszakács. Nos a zsűrinek ilyesmiket is lehetősége volt kóstolni, készült ugyanis töltött káposzta, palacsinta, leves, hamburger és még zúzanyárs is a versenyre. Valóban, ahogy a mester hangsúlyozta, csak a fantázia szabhat határt a felhasználási módjának.

Recept

Kapros-tejfölös zúzapörkölt

Hozzávalók:

4 kg csirkezúza

2 kg hagyma

1 kg paprika

3-4 paradicsom

2-3 gerezd fokhagyma

3 dkg pirospaprika

Elkészítés:

A vöröshagymából és a porpaprikából pörköltalapot készítünk, abba kerül a többi hozzávaló a zúzával. Nem kell vízzel felönteni, mert a zúza kiadja magából a nedvességet!

A főzési idő körülbelül 3 óra, amikor kész, kaporral és tejföllel sűrítjük.

Köret: házi nokedli illik hozzá, amit 10 tojásból és 1 kg lisztből készítünk el.

