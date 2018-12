Hasznos ötletek az adventi vásárlási stressz megelőzésére

Az adventi készülődés minden évben ugyanaz: ünnepi zene szól az üzletekben, a plázákban „kinőttek” a karácsonyfák, nekünk pedig görcsbe rándul a gyomrunk, ahogy az előttünk álló időszakra gondolunk. A Noguchi közleménye alapján a Foxpost tippekkel segít, hogyan vészeljük át.

Írjuk össze!

A meglepetések beszerzésekor legtöbbször az első utunk a bevásárlóközpontba vezet, hiszen „ott minden megtalálható” – a végén mégis úgy jövünk ki, hogy a rokonság felének nincs ajándéka, ellenben vettünk magunknak még egy pár cipőt. Impulzusvásárlás helyett inkább készüljünk fel előre: írjuk össze, kinek milyen ajándékot vennénk, és célzottan olyan helyeket keressünk fel, ahol meg is találhatjuk. Így nemcsak a felesleges pénzkidobást kerüljük el, hanem az értelmetlen, sokszor klisés tárgyak megvásárlását is.

Húzzunk határokat!

A keretről sem érdemes megfeledkezni: minden bi­zonnyal kiváló borokat találunk az apósnak, vagy remek játékrobotot az unokaöcsinek, de nem mindegy, mennyiért. Egy-egy leárazást látva hajlamosak vagyunk többet kiadni az előre tervezettnél, abban a tévhitben, hogy az évezred üzletét kötöttük meg. Ha nem szeretnénk a nagy bevásárlásban lenullázni a bankszámlánkat, jelöljünk ki összeghatárokat.

Az ajándékok beszerzéséhez nagy lelkierő kell. Ahelyett, hogy kényszerként fognánk fel, tegyük élménnyé, és kerítsünk hozzá egy társat: partnert, családtagot vagy barátnőt. Ne rohanásként, hanem közös programként kezeljük a bevásárlást, egy-egy kávés vagy forralt boros szünettel megszakítva, így jó érzéssel – és stressz nélkül – telik majd.

Otthoni munka

Ha pedig már eleve irtózunk a tömegtől, a többórás sorban állástól és a kirámolt polcoktól, vegyünk magunkhoz egy forró italt, kapcsoljuk be a laptopot, és nézzünk körbe az online bevásárló térben. A legjobb akciókat akár így is könnyen elérhetjük, ráadásul egyszerűen tudjuk ellenőrizni és kontrollálni a költségeinket is.

Nincs több késés

Hiába választottuk ki a tökéletes ajándékot, ha nem tudjuk kellő időben eljuttatni a célszemélynek. Ha nem akarunk húsvétig várni, érdemes tudatosan választani csomagküldő szolgáltatást: keressünk olyat, melynek szerte az országban vannak automatái, és akár az ország másik felébe is gyorsan eljuttathatjuk vele az ajándékunkat!

