Hasznos infók a fülgyulladásról

A felső légúti megbetegedések egyik szövődménye lehet az igen fájdalmas fülfájás, és fülgyulladást okozhatnak az úszás, a helytelen fültisztítási szokások vagy a huzat is. Ám kevesen tudják, hogy gombás fertőzés is előidézhet kellemetlen tüneteket, fülzúgást vagy halláscsökkenést. De mi a különbség a bakteriális és a gombás fülgyulladás között?

Baktérium vagy gomba okozza

„A fül helytelen tisztítása okozta hámsérülés, a nedves közeg, és a vizes fület érő huzat könnyen fülgyulladást okoznak, és kiváló körülményeket teremtenek a gombák elszaporodásának. A gombás fertőzés esetén a tünetek hasonlíthatnak a külső hallójárat-gyulladáshoz, ám a szakorvos mikroszkopikus vizsgálattal könnyedén kiderítheti, hogy a panaszokat baktérium vagy gomba okozza-e. Mivel a gombás fertőzés fájdalmas és kezelése hosszadalmas, ezért már az első tünetek jelentkezésekor érdemes felkeresni a fül-orr-gégészt, hogy minél hamarabb elkezdődhessen a szakszerű kezelés” – mondta dr. Székely Éva, a Budai Egészségközpont fül-orr-gégész szakorvosa.

Fontos a száraz közeg

A fül gombás fertőzésének több tünete is lehet, legfőbb közülük az erős fülviszketés, de tapasztalhatnak a betegek fülfájást, -zúgást, -dugulást, halláscsökkenést és sárga vagy fehér színű váladékozást is. Ezek a tünetek az intenzív viszketést kivéve nagyon hasonlítanak a bakteriális gyulladáshoz, ám a szakorvos mikroszkóppal könnyen észreveszi a fülben található spórákat és gombatelepeket. Ezután következhet a gyógy­kezelés, amelynek első lépése a fül alapos megtisztítása. A tisztítás mellett legfontosabb a fül kiszárítása, hiszen száraz közegben a gombák elpusztulnak. Ha tiszta és száraz, elkezdődhet a gombaölő csepp használata, amely a betegség mértékétől függően több hétig is eltarthat. Ha a fül egyszer gombával fertőződött, a betegség sajnos később is könnyedén újra kialakulhat. Éppen ezért érdemes megelőzni a megbetegedést.

Mit tehetünk a fülünk védelméért?

Mindig tartsuk szárazon, fürdés és úszás után alaposan töröljük ki!

Kerüljük a fültisztító pálcika használatát, ezzel ugyanis felsérthetjük a hallójárat hámrétegét, és ez kitűnő talajt nyújt a gombák elszaporodásához.

Uszodában használjunk e célra kialakított füldugót!

