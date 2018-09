A vállalatot John Deere és Grand Detor alapították 1837-ben az Amerikai Egyesült Államok Illinois államában. A cég fő profilját már kezdetek óta a mezőgazdasági munkagépek, az erőgépek, a kombájnok és a traktorok gyártása és foglalkozása alkotja.

A John Deere márkanév mára a világ egyik legjelentősebb mezőgazdasági gépipar vállalatává nőtte ki magát és nem csak mezőgazdasági gépek gyártásával, hanem gazdasági földmunka eszközök készítésével, munkagépek építésével és kisgépek forgalmazásával is foglalkozik. Kínálatában egyaránt megtalálhatóak a traktorok, kombájnok, az ekék, a tárcsák, a szálzúzók, a markolók, a lánctalpasok és a fűnyírók is. A John Deere logójában kezdetek óta megtalálható szarvas a kezdetek óta a fémjelzi a minőséget és a garanciát a mezőgazdaság számára.

John Deere használt traktorok a legkedvezőbb áron

A John Deere traktorok ára egyenesen arányos a gyártó termékeinek minőségével, így mindig is a prémium árkategóriába tartozott. Ezért azonban sok gazdaság nem tudja megengedni magának, hogy egy új John Deere traktort vásároljon. Azonban az anyagi problémákra megoldást nyújt a mascus.hu internetes apróhirdető és licitáló portál, amely kimondottan a nagy gépek forgalmazására szakosodott, nemzetközi szinten. A világ minden tájáról megtalálhatóak a weboldalon a használt John Deere traktorok különböző modelljei, amelyeket a legkedvezőbb áron tudunk beszerezni a legmagasabb minőség mellett.

A Mascus kínálatában ma már több mint 4.000 különböző típusú használt John Deere márkájú traktor és alkatrész közül válogathatunk. A rendszerben megtalálhatóak az 1980-as évek sztár modelljei, mint a John Deere 2030 már alig több mint 400.000 Forintért, de olyan modern, használt John Deere modellek is, mint a John Deere 9570RX és 9620RX, több mint 100 millió forintért. A portálon tehát egyaránt megtalálják számításaikat a kis vállalkozások és a nagy gazdaságok is.

A legnépszerűbb John Deere traktor márkák egy helyen

A Mascus portál nem csak Európából, hanem Amerikából és Ázsiából is több ezer használt traktort kínál kedvező feltételekkel megvásárlásra különböző ellenőrzött eladóktól. A kínálatban egyaránt találunk használt traktorokat az Egyesült Államokból, Németországból, Dániából, az Egyesült Királyságból, Magyarországról és még Tajvanról is. Az állapot, ár, fénykép és gyártási év szerint is szűrhető listában megtalálhatóak a John Deere traktorok legnépszerűbb modelljei: a John Deere 6210, a John Deere 7530, a John Deere 6920, a John Deere 6150 és a a John Deere 6930 is.

A Mascus.hu garantálja a legjobb minőséget és a biztonságos vásárlást

A mascus.hu egyedülálló módon gyűjtötte össze egy helyre a világ összes használt nehéz gépét és járművét, így nem csoda, hogy a világ egyik leggyorsabban növekvő internetes portáljává nőtte ki magát. Mára már közel 3.5 millió havi látogatószámmal büszkélkedhet, akik olyan kategóriák között böngészhetnek az oldalon mint a mezőgazdasági gépek, a haszongépjárművek, az erdészeti gépek, az építőipari gépek, az anyagmozgató gépek és a kommunális gépek. Az oldal neve tehát már önmagában is garancia a gyors, kényelmes és biztonságos használt John Deere használt traktor vásárlására.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA