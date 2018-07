Használjuk a LinkedIn-t marketingre!

Mi is a LinkedIn?

A világ jelenleg legnagyobb szakmai és üzleti közösségi oldala, amely 2003 óta jelen van az interneten. Itt a profilunk, maga az önéletrajzunk, az államdó jelenlétünk pedig nagyon fontos, akár cégünkről, álláskeresésünkről, HR munkánkról vagy toborzó célunkról van szó.

Ha cégünk van, gondoljunk úgy a LinkedIn-re, mint egy újabb jelentős előrelépésre a keresőoptimalizálás világában. Ha van egy szakszerűen kitöltött céges és/vagy magán szakmai profilunk, 200 országban, több, mint 23 nyelven olvashatják, illetve vehetik fel velünk a kapcsolatot.

Mire is használhatjuk?

Álláskeresésre: A hosszú távú cél a LinkedIn világában, hogy minden cég és felkínált állás benne legyen, a kereslet-kínálat ezen a közösségi oldalon teljesedjen ki. Mind magánembernek, mint a cégnek, csak az a feladatunk, hogy naprakészen tartsuk profilunkat, ami maga a szakmai önéletrajzunk.

Karrierépítésre, szakmai fejlődésre: Miután csatlakoztunk a LinkedIn világához, lehetőségünk van a szakmánknak és cégünknek megfelelő legújabb eseményekről, fejlesztésekről, vagy bukásokról információt szerezni, valamint, hogy megosszuk a véleményünket, esetleg egyéb érdekes tartalmakat.

Üzleti és szakmai kapcsolatépítésre: Ötletek, gondolatok, szakemberek cserélhetnek gazdát, célunk legyen, hogy minél nagyobb legyen a LinkedIn-en a kapcsolati tőkénk.

Miért érdemes használni?

Információnyerésre: Ha rákeresünk magánemberként egy cégre, mert mondjuk oda szeretnénk felvételt nyerni egy interjú kapcsán, vagy csak érdekel a szakmai háttéranyaguk, megtudhatjuk, mi a cég pontos profilja, kik dolgoznak ott, mennyire van jelen a közösségi oldalon szakmai kérdésekkel és válaszokkal.

Szakmai hátterünk bizonyítása: Mikor új állást hirdetünk, mint cég, a LinkedIn-en jelentkezők között könnyedén leellenőrizhetjük, hogy valós-e a szakmai előmenetelük, vagyis, egy jó profil növeli a szakmai hitelességüket. Visszafele is érvényes ugyanez, a jó céges profil rengeteg információt ad a leendő alkalmazottainknak.

Folyamatos jelenlét, folyamatos visszajelzések: Céges profil esetén fontos, hogy ne csak jelen legyünk a LinkedIn oldalán, igenis használjuk ki az információ közlést is: posztoljunk céggel kapcsolatos eseményeket, tartalmakat, érdekességeket, esetleg új termékeket is. A célközönség figyelmét keltsük fel, hagyjuk, hogy felvegyék velünk a kapcsolatot. Használjuk ki a közösség erejét, hagyjuk, hogy megosszák tartalmunkat, új termékünket, posztunkat, így még több reakciót zsebelhetünk be.

Elemezzünk: Miután megfelelő a jelenlétünk a LinkedIn oldalán, elemezzük a bejövő információt is! Nyomon követhetjük, a követőink számát, hogy mely bejegyzésünk volt népszerű, milyen korosztály figyelmét sikerült megragadni, stb.

– PR cikk –

