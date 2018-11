Hasogdzsi-ügy – Török lap: Szaúd-Arábia két embert küldött a gyilkosság nyomainak eltüntetésére

A kormányhoz közel álló újság értesülései szerint a kémikus, Ahmed Abdulaziz Alzsanobi és a toxikológus, Kháled Jahja al-Zahráni azzal a 11 fős szaúdi nyomozócsoporttal érkezett október 11-én a török nagyvárosba, amely török kollégáikkal együtt volt hivatott átvizsgálni a gyilkosság helyszínéül szolgáló szaúdi főkonzulátust, továbbá a főkonzuli rezidenciát.

Ugyan a közös török-szaúdi nyomozócsoport a külképviseleten október 15-16-án, a főkonzuli rezidencián pedig 17-én helyszínelt, a Sabah beszámolója alapján a szaúdi vegyész és a toxikológus már október 12-e óta mindkét épületet többször felkereste. A két férfi a nyomozócsoporthoz hasonlóan 17-én látogatott utoljára a vizsgálatok helyszíneire. A napilap úgy tudja, hogy a két szaúdi az isztambuli tartózkodás alatt egy luxusszállodában lakott a török metropolisz Besiktas kerületében, majd kilenc társával együtt október 20-án távozott Törökországból.

A szaúdi monarchiát bíráló, 59 éves Dzsamál Hasogdzsit, aki mások mellett a The Washington Post című amerikai napilap munkatársa volt, október 2-án gyilkolták meg, miután bement országa isztambuli nagykövetségére, hogy beszerezze a török menyasszonyával való házasságkötéséhez szükséges iratokat.

Az isztambuli főügyészség múlt szerdai, írásos nyilatkozatában azt közölte, hogy Hasogdzsit előre kitervelt módon azonnal megfojtották, mihelyt belépett a külképviselet épületébe. Hozzátették: a szaúdi újságíró holttestét – szintén előre kitervelt módon – a gyilkosságot követően feldarabolták, majd megsemmisítették.

Pénteken a Hürriyet című, tekintélyes török napilap Yasin Aktayra, a török elnök külpolitikai tanácsadójára hivatkozva azt írta, azért darabolták fel Hasogdzsit, hogy maró anyagban feloldva könnyebben meg tudjanak szabadulni tőle. Aktay az újságnak kifejtette: a török nyomozók most már azzal is tisztában vannak, hogy a gyilkosok nem érték be a holttest feldarabolásával, meg is semmisítették a maradványokat.

Rijád először azt mondta, hogy az újságíró élve hagyta el a konzulátust, majd nyomásra beismerte, hogy “dulakodás közben” meghalt, később újabb, egymásnak ellentmondó magyarázatokkal állt elő. Ezzel szemben a szaúdi főügyész a múlt héten kijelentette, hogy a gyilkosság “előre eltervelt” volt.

Recep Tayyip Erdogan török elnök a The Washington Post című lap internetes oldalán minap megjelent véleménycikkében leszögezte: a parancs az újságíró meggyilkolására a szaúdi kormányzat legmagasabb köreiből érkezett.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA