Háromszor hat húr peng a Rocksuliban

A gitármuzsika szerelmeseinek találták ki a vasárnap késő délutánt a debreceni Rocksuliban: három kiemelkedő tudású előadó ingyenes bemutatóján vehetnek részt az érdeklődők 17 órától, az egyik gitárvilágmárka jóvoltából.

A vendégek egyike a 17 éves, szupertehetséges finger­style előadó, a lengyel Marcin Patrzałek, aki 15 éves korában megnyerte a „Must be the Music – tylko muzyka” tehetségkutató tévéműsort. Videóit több mint 28 millióan tekintették már meg – derül ki a szervezők közleményéből.

Ott lesz Martina Blazeska Macedóniából, aki most adta ki új albumát, „World on a String” címmel. Dalaiban nagyon komplex témákat és megnyerő refréneket kombinál. Nem érdemes kihagyni a magyar fingerstyle gitáros, Nánási Sándor előadását sem, aki gitárját – sodronyhúrokkal kiegészítve – egyben ütőhangszerként is használja, megteremtve ezzel egyedi stílusát és hangzását. Mindhárman szívesen válaszolnak a résztvevők kérdéseire, vonatkozzon az akár a hangszerekre, akár gitártechnikákra – olvasható az ajánlóban.

