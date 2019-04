Hárommilliárd dollárt különített el a Facebook a várható büntetésre

A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) vizsgálata még folyik, de sajtóértesülések szerint biztosra vehető a büntetés, sőt várhatóan az eddigi legnagyobb összegű lesz. Egyes sajtóinformációk szerint a szövetségi szabályozó hatóság akár ötmilliárd dollárra is büntetheti az óriásvállalatot.

A Facebook szerdán hozta nyilvánosságra az első negyedév mérlegét, amelynek összege 15,08 milliárd dollár, 26 százalékkal több, mint a tavalyi első negyedév mérlege. A vállalat profitja több mint a felére, 2,43 milliárd dollárra csökkent az év első három hónapjában, éppen a várható büntetésre félretett összeg miatt.

A The Wall Street Journal szerint a büntetés várhatóan a legnagyobb mértékű lesz, amit az Egyesült Államok hatósága valaha is kiszabott egyik nagy tech-vállalatára. Ez lesz a titoksértés miatt kiszabott legnagyobb bírság is.

A Facebook még 2012-ben az FTC-vel kötött megállapodásában beleegyezett, hogy nem gyűjt adatokat a felhasználóiról, és hogy az adatokat nem osztja meg a felhasználó engedélye nélkül. Az FTC tavaly elkezdte vizsgálni, hogy a világ legnagyobb közösségi portálja betartotta-e a megállapodást, hiszen felhasználóinak több tízmilliónyi adata a Donald Trump 2016-os választási kampánycsapatának is dolgozó, londoni székhelyű Cambridge Analytica nevű adattároló céghez került.

A The Wall Street Journal februárban jelentette, hogy az FTC munkatársai megállapították a Facebook vezetőinek felelősségét, és ötmilliárd dolláros büntetés kiszabását mérlegelik.

A szövetségi szabályozó hatóság nem adott meg határidőt a vizsgálat lezárására és a büntetés kiszabására, de elemzők szerint a Facebook szerdai bejelentése arra enged következtetni, hogy erre hamarosan sor kerülhet.

– MTI –

